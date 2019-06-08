İSG 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG 2. Dönem sınavı ne zaman?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav (İSG) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İSG’nin sonuçları ÖSYM’nin ‘aday işlemleri sayfası’ üzerinden duyurulacak. Peki, İSG 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG 2. Dönem sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İSG 1. Dönem sınav sonuçlarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Sınav sonuçları, 19 Haziran tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG), 2. Dönem Sınavı ise 14 Aralık 2019 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak .
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