İSG 1. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) 18 Mayıs Cumartesi günü tamamlandı. Sınavın ardından adayları sonuç heyecanı sardı. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM’nin 2018-2019 iş takvimine göre İSG sonuç tarihi
2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG), 2019 yılı 1. Dönem Sınavı 18 Mayıs 2019 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapıldı. 2. Dönem Sınavı ise 14 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek.
ÖSYM 1. Dönem sonuç tarihini resmi sayfası üzerinden paylaşmıştı. Yapılan duyuruya göre, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları, 19 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.
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