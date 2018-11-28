İSEDAK nedir? İSEDAK hakkında merak edilenler

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dört Daimi Komitesi’nden biri olan İSEDAK, 1981 yılında Mekke/Taif’te düzenlenen Üçüncü İslam Zirve Konferansı’nda kurulmuştur. 1984 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Başkan olarak seçilmesi ve aynı yıl bakanlar düzeyinde ilk toplantının gerçekleştirilmesiyle birlikte Fas Krallığı’nın Kazablanka kentinde düzenlenen Dördüncü İslam Zirve Konferansı’nda işlerlik kazanmıştır. İSEDAK’ın, dört kıtaya yayılmış toplam 57 Üye Ülkenin yanı sıra 5 de Gözlemcisi bulunmaktadır.

İSEDAK'IN AMAÇLARI

İslam Ümmetinin önündeki ekonomik sorunları ele almak ve Üye Devletlerin kalkınma çabalarına katkıda bulunmak.

Bilgi üretmek ve yaymak, tecrübe ve en iyi uygulamaları paylaşmak, Strateji’de yer verilen vizyon ve ilkeler doğrultusunda Üye Devletler arasında ortak bir anlayış geliştirmek ve politikaları birbirine yaklaştırmak.

Uluslararası ekonomik ve ticari meselelerin tartışılması için Üye Devletlere yönelik merkezi bir forum olarak görev yapmak.

Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik bütün imkanları araştırmak.

Üye Devletlerin refahını artırmaya yönelik programlar hazırlamak ve öneriler sunmak.

İİT’nin Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliği ile ilgili faaliyetlerinin genel koordinasyonunu sağlamak şeklinde sıralanabilir.

İSEDAK, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında genellikle Ekim veya Kasım aylarında olmak üzere her yıl bakanlar düzeyinde İstanbul’da toplanmaktadır. İSEDAK, aynı zamanda pek çok program/proje başlatmış ve bunların birçoğunu başarılı bir şekilde uygulamıştır.

57 ÜYE ÜLKE VAR

İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletlerden sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olarak dikkati çekiyor. İslam ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan ve bakanlar düzeyinde ana karar alma organı olan platform, 1984 yılından bu yana bakanlar düzeyinde her yıl toplanarak, üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek amacıyla birçok önemli proje ve programı hayata geçiriyor. 2013 yılında ortaya konulan İSEDAK Stratejisi'nin uygulanması kapsamında "Ticaret", "Ulaştırma ve İletişim", "Turizm", "Tarım", "Yoksullukla Mücadele" ve "Mali İşbirliği" olmak üzere 6 alanda oluşturulan çalışma grupları düzenli olarak yılda iki defa toplanıyor. Bu gruplar, üye ülkelerin ilgili kurumlarından teknik uzmanları bir araya getirerek bilgi üretilmesine, iyi uygulamaların paylaşılmasına, üye ülkeler arasında anlayış birliğinin oluşmasına ve politika yakınlaşmasına zemin oluşturuyor.

34. TOPLANTI DÜZENLENİYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 34. toplantısı, "Ticaretin Kolaylaştırılması: Gümrüklerde Risk Yönetimi" temasıyla 26-29 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daimi başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Kasım'da açılış oturumunu yönetmesi beklenen İSEDAK'ın 34. toplantısı kapsamındaki "Bakanlar Oturumu" 28-29 Kasım'da düzenlenecek.

İSEDAK'ın bu yılki teması "Ticaretin Kolaylaştırılması: Gümrüklerde Risk Yönetimi" olarak belirlendi. Bakanlar toplantısında "Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi" konusu görüşülecek. Söz konusu organizasyona, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak.

ÖNEMLİ PROJELER YOLDA

İSEDAK'ın çalışmaları kapsamında önemli projeler hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13. İslam Zirvesi'nde yaptığı "İİT Tahkim Merkezi kurulması" önerisinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu merkez, TOBB öncülüğünde İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile iş birliği halinde çalıştırılarak, İİT üyesi ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği bir platform olacak. Merkezin kurulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi.

İSEDAK Altın Borsası ve Gayrimenkul Kıymetler Borsasının kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. İslam ülkelerine alternatif yatırım imkanı sunacak iki proje, bu ülkeler arasında mali iş birliğinin derinleşmesine büyük katkı sağlayacak.

İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti artırmaya yönelik en önemli projesi olarak nitelendirilen ve hukuki zemini tamamlanan İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi'nin (TPS-OIC) fiilen işlerlik kazanması için de son aşamaya gelindi. 3 taraf ülkenin güncel taviz listelerini iletmeleriyle sistem işlerlik kazanmış olacak.

2014'DEN BU YANA 61 PROJE UYGULANDI

İSEDAK Stratejisi'nin diğer önemli uygulama aracı olan İSEDAK Proje Finansman Mekanizması ile komite çatısı altında iş birliği için üye ülkelerin beşeri ve kurumsal kapasiteleri harekete geçiriliyor. Söz konusu mekanizmayla üye ülkeler ve ilgili İİT kuruluşlarının, İSEDAK bakanlar politika tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik projeleri finanse ediliyor. Bu çerçevede, 2014 yılından bu yana toplam 61 proje başarıyla uygulandı. 1 Eylül itibarıyla 6'ncı proje teklif çağrısına çıkıldı ve 61 proje teklifinden 43'ü kısa listeye alındı.