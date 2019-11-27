İSEDAK ne demek? İSEDAK açılımı
Gündemdeki haberler ardından İSEDAK ile ilgili araştırmalar başladı. İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletlerden sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olarak İslam ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan bakanlar düzeyinde ana karar alma organı niteliğinde bulunuyor. Peki, İSEDAK ne demek? İşte, İSEDAK’ın açılımı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısı 25-28 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İSEDAK toplantısı bu yıl "Gıda Sistemleri" konusuna odaklanacak. İslam ülkelerinden katılacak bakanlar "İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi” konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacak. Peki, İSEDAK ne demek?
İSEDAK, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin Türkçe kısa adıdır. İngilizce ve Fransızca kısaltması ise COMCEC'dir.
1981 yılında 3. İslam Zirvesince kararlaştırılan komite, ilk toplantının yapıldığı 1984 yılından beri her sene toplanmaktadır. Üye ülke bakanları nezdinde gerçekleşen bu toplantılar; haberleşme, ulaştırma, enerji, teknik iş birliği, ekonomi, alt yapı ve bayındırlık konularında vb. yapılmaktadır. Komite, bakanlar düzeyinde toplanmaktadır. Türkiye, daimi komite başkanlığı görevini yürütmektedir ve Türkiye cumhurbaşkanı bu görevi yürütmektedir.
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