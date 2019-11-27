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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

İSEDAK ne demek? İSEDAK açılımı

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İSEDAK ne demek? İSEDAK açılımı

Gündemdeki haberler ardından İSEDAK ile ilgili araştırmalar başladı. İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletlerden sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olarak İslam ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan bakanlar düzeyinde ana karar alma organı niteliğinde bulunuyor. Peki, İSEDAK ne demek? İşte, İSEDAK’ın açılımı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısı 25-28 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İSEDAK toplantısı bu yıl "Gıda Sistemleri" konusuna odaklanacak. İslam ülkelerinden katılacak bakanlar "İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi” konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacak. Peki, İSEDAK ne demek?

İSEDAK, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin Türkçe kısa adıdır. İngilizce ve Fransızca kısaltması ise COMCEC'dir.

1981 yılında 3. İslam Zirvesince kararlaştırılan komite, ilk toplantının yapıldığı 1984 yılından beri her sene toplanmaktadır. Üye ülke bakanları nezdinde gerçekleşen bu toplantılar; haberleşme, ulaştırma, enerji, teknik iş birliği, ekonomi, alt yapı ve bayındırlık konularında vb. yapılmaktadır. Komite, bakanlar düzeyinde toplanmaktadır. Türkiye, daimi komite başkanlığı görevini yürütmektedir ve Türkiye cumhurbaşkanı bu görevi yürütmektedir.

 

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