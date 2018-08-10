İşte Rize'de son durum! Sel fena vurdu…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşte Rize'de son durum! Sel fena vurdu…
GeriGündem İşte Rize'de son durum! Sel fena vurdu…
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
DHA
10.08.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

İşte Rize'de son durum! Sel fena vurdu…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

RİZE'de gece etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Pazar ilçesi Irmak köyünde 1 ev kısmen çöktü, 22 ev heyelan riski nedeniyle tedbir amacıyla boşaltıldı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İl genelinde 30 kadar köy ve mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

18
  • İşte Rizeden son fotoğraflar Sel fena vurdu…
  • İşte Rizeden son fotoğraflar Sel fena vurdu…
  • İşte Rizeden son fotoğraflar Sel fena vurdu…
  • İşte Rizeden son fotoğraflar Sel fena vurdu…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçen hafta şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan olaylarının yaşandığı Rize'de, dün gece yine yağış etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu, Akkaya köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, kapalı karayolunu sabah saatlerinde tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı, bölgede temizleme çalışması başlattı. Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kaldı, köyde 2 ev, heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sel ve heyelan sonucu riskli bölgelerde mahsur kalanlar gece boyunca jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Pazar ilçesi Irmak köyünde heyelanda mahsur kalan 2 kişi, 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Evinde rahatsızlanan ve mahsur kalan bir kadın da AKUT ekipleri tarafından sedye ile alınarak ambulansa taşındı.

1 EV ÇÖKTÜ, 20 EV BOŞALTILDI

Pazar ilçesi Irmak köyünde şiddetli yağışlar, heyelana neden oldu. Köy camisinde görev yapan imamın kaldığı lojman çevresinde heyelan meydana geldi. Cami imamı Tayyip Sırtlı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte evi son anda terk etti. Bu sırada evin oturma salonu ve mutfak kısmı heyelanla çöktü. Koltuk takımları, buzdolabı ve mutfak eşyaları dereye sürüklendi. Evin geri kalan kısmının da heyelan tehdidi altında olduğu belirtildi. Irmak köyünde heyelan riski taşıyan ve zemin ve bodrum katları balçıkla kaplanan 20 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı. Köyde kısmen toprak altında kalan 6 evde hasar oluştu.

Cami lojmanında kalan imam Tayyip Sırtlı, şiddetli yağmur başladığı sırada evin çevresinde kaymalar yaşandığını belirterek, "Çok tedirgin olduk. Hemen eşim ve 2 çocuğumla evi apar topar terk ettik. Bir süre sonra evin bir bölümü çöktü. Komşumuz geldi, bizi alıp aracıyla götürdü. Sabah eve geldiğimizde oturma salonu ve mutfak bölümünün çöktüğünü gördük. Eşyalarımız dere yatağındaydı. Önemli olan cana bir şey gelmemesi. Çok şükür ucuz atlattık" dedi.

VALİ: HASARLAR VAR

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, gece boyu etkili olan şiddetli yağışların 4 ilçede sel ve heyelanlara neden olduğunu belirterek bazı köy ve mahalle yollarının hasar gördüğünü, kapalı karayolunun da ulaşıma açıldığını söyledi. Mahsur kalanların gece ekipler tarafından kurtarıldığını ifade eden Vali Bektaş, bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Koruma altındaydı... Satmak istedi, 11 bin lira ceza...

Kandıra Cezaevi'nde gardiyan rehin alındı

Ordu'daki selde ağaçlar denize sürüklendi

İşte Rize'de son durum! Sel fena vurdu…