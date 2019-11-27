'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar!
GeriGündem 'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
27.11.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alçı işiyle uğraşan Ahmet D.'yi 'işe gidiyoruz' diyerek kandırıp ormana götüren, döverek parasını çalan iki kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Dehşeti yaşayan Ahmet D. "Cebimden 800 liramı aldılar. Beni kabloyla ağaca asmaya çalıştılar. Ormanda kaçarak kurtuldum" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağma suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Güvercinlik Mahallesi'nde alçı işiyle uğraşan bir kişinin ormanlık alana götürülerek darbedildiği ve cebindeki 800 lirasının zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.G. ve H.D, Güvercinlik Mahallesi'nde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mağdur Ahmet D, yaptığı açıklamada, "işe gidiyoruz" bahanesiyle araçla götürüldüğü ormanlık alanda saatlerce darbedildiğini öne sürdü.

İki şüphelinin kendisine, işi bırakmalarına sebep olduğu için saldırdığını iddia eden Ahmet D, "Bana kumpas kurdular. Kendileriyle hiçbir şekilde husumetimiz yoktu. Yapanlardan birisini iki yıldır tanıyordum, diğer kişiyle ise yeni tanışmıştım. Cebimden 800 liramı aldılar. Beni kabloyla ağaca asmaya çalıştılar. Omuzlarımda, kollarımda ve bacaklarımda darp izlerim var. Ormanda kaçarak kurtuldum. Her ikisinden de şikayetçiyim." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle