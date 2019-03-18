İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı
GeriGündem İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
18.03.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesinde işe gitmek için sabah evden çıkan Ebubekir Ç., kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

4
  • İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı:1 yaralı
  • İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı:1 yaralı
  • İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı:1 yaralı
  • İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı:1 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 07. 35 sularında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Önem Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için evden çıkan Ebubekir Ç., kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişinin saldırısına uğradı. Şahıslara tekmeye atmaya çalışan Ebubekir Ç., şahıslardan birinin yanındaki silahla ateş açması sonucu sağ ayağından yaralandı.

Yaralı Ebubekir Ç., yere düşerken, şüpheli iki kişi olay yerinden hızla kaçtı. Silah sesleriyle uyanan mahalle sakinleri ilk müdahalenin ardından durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı, ilk müdahalenin ardından Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Daha sonra olay yerine gelen inceleme ekipleri delil incelemesi yaptı, boş kovanları aramak için park halindeki araçların altına baktı.

Polis, incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Çanakkale'de Truva'nın da intikamı alındı"... Mustafa Kemal'in gözyaşları...

Tarihi Alan Başkanlığı Hürriyet’e açıkladı: Çanakkale 104. yıl planı

Eşini öldürdüğü araçta saatlerce dolaştırıp cesetle polise teslim oldu

Umudu kesmeyin diye haykıran 3 fotoğraf