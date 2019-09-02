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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

İşe alıp anahtarı verdi... Sabah gelince şoka girdi

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İşe alıp anahtarı verdi... Sabah gelince şoka girdi

İstanbul’da, kafede işe giren biri kadın iki kişi, ilk mesai günü kapıya kamyon dayayıp işyerini boşalttı. Kafe sahibi “Geri teslim için 10 bin TL istediler” dedi.

İstanbul'da "Eleman Aranıyor" yazılı yerlerine başvuru yaparak işe giren 1'i kadın iki soyguncu ilk mesai günlerinde kamyonlarla iş yerlerini boşalttı. Mağdurlar soyguncuların fotoğraflarıyla birlikte "Aranıyor" ilanları hazırladı. İlanlar cadde ve sokaklara yapıştırıldı. Kadın soyguncunun polise yakalanmamak için sürekli saç modelini değiştirdiği iddia edildi. Polisin de aradığı şüphelilerin son soygunlarında çaldıkları eşyaları iş yerine geri getirmek için 10 bin lira istedikleri de öne sürüldü. İki soyguncu, son vurgunu Fatih Karagümrük'te 4 gün önce yaptı. İddialara göre; iki kişi Tahir E.'nin sahibi olduğu ve "Eleman Aranıyor" ilanları yapıştırılan kafeye başvurdu ve iş yeri sahibi ile anlaştı.

BU KEZ 'ARANIYOR'

İki çalışana anahtarların bir kopyası verildi. Sabah erken saatlerde iş yerinin önüne kamyon yanaştıran Gorg V.H. ve Muhanned M.A.H. iş yerini boşalttı. Kameraları da komple söken soyguncular koltuk takımlarını, televizyonları, elektronik ve mutfak eşyaları ile iki antika eşyayı kamyona yükledi. 1'i kadın iki soyguncu, toplam 60 bin lira değerinde eşya ile kaçtı. İş yeri sahipleri şüphelilerin fotoğraflarıyla birlikte "Aranıyor" ilanları hazırladı ve ilanlara hem kendi telefon numaralarını hem de 155 Polis İmdat Hattı'nın numarasını yazdı. İlanlar Fatih'te her cadde ve sokağa yapıştırıldı. İş yeri sahipleri İstanbul Emniyeti'ne de başvurdu ve soygunculardan şikâyetçi oldu. Polis soyguncuları yakalamak için soruşturma açtı.

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre; Yabancı soyguncuların kendilerini farklı isimlerle tanıtarak ve benzer teknikleri kullanarak çok sayıda iş yerinden soygun yaptıkları ileri sürüldü. İş yeri sahibinin damadı ve işletmecisi olan Erhan Bakar "Telefonları açık. Aradık ve çaldıklarını getirmelerini söyledik. Bizden geri teslim için 10 bin lira istediler. Biz de şikayetçi olduk" dedi. Kadın soyguncu Gorg V.H.'nin yakalanmamak için sürekli saç modelini değiştirdiği iddia edildi. İstanbul Polisi çok sayıda iş yerine girdikleri iddia edilen soyguncuları arıyor.

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