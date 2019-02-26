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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.02.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı

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İstanbul Havalimanı’na personel taşıyan servis kaza yaptı. Buzlanan yolda yan yatan servistekiler den 1’i ağır olmak üzere 9 temizlik işçisi yaralandı. 

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  • İstanbul Havalimanı servisi yan yattı
  • İstanbul Havalimanı servisi yan yattı
  • İstanbul Havalimanı servisi yan yattı
  • İstanbul Havalimanı servisi yan yattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Arnavutköy Tayakadın yol ayrımı İstanbul Havalimanı istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanına temizlik personelini taşıyan midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Kayganlaşan yolda yan yatan midibüsteki 1’i ağır olmak üzere 9 personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

İŞÇİ SERVİSİNİN PEŞİNDEN BİR KAZA DAHA

Kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarptığını gören 34 FE 1208 plakalı otomobil sürücüsü kaçmak isterken, buzlanan yolda duramayan 34 SY 0994 plakalı pikap sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tarafa savrulan araçların sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Jandarma Trafik ekipleri ise buzlu yolda başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. 

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