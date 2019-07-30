İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, Diyarbakır ve Lice'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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