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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)
26.07.2018 - 06:56, Son Güncelleme:

İşçiler sesini duydu, yardım istedi. 2 saat uğraştılar

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İşçiler sesini duydu, yardım istedi. 2 saat uğraştılar

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

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  • Zonguldak’ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
  • Zonguldak’ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
  • Zonguldak’ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
  • Zonguldak’ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçeye bağlı Esen Köyü’ndeki apartman inşaatı alanında çalışan işçiler, akşam saatlerinde sondaj kuyusundan gelen köpek sesi duydu. Yaklaşık 10 metre derinliğinde olan kuyudaki köpeği kurtarmaya çalışan işçiler, AFAD’a haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi Suzan Arı da kurtarma çalışmalarını takip etti.

AFAD ekipleri köpeği kurtarmak için plastik boru içinden ip geçirerek kuyuya sarkıttı. Kuyuya et de bırakan ekipler, köpeğin boynuna ipi geçirmek için uzun süre uğraştı. Ekipler, köpeğin dikkatini çekebilmek için cep telefonundan köpek sesi de açtı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köpek yara almadan kuyudan kurtarıldı.

İşçiler sesini duydu, yardım istedi. 2 saat uğraştılar
Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi Suzan Arı, köpeğin sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını söyleyerek, "Köpeğin kuyuya düştüğünün fark edilmesinin ardından belediye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun sevinci tarif edilemez. Güzel bir oğluşumuzu kurtardık. Veterinere kontrol ettireceğiz" dedi.

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