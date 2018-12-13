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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
13.12.2018 - 12:53, Son Güncelleme:

İşçi taşıyan midibüsler çarpıştı: 25 yaralı

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TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün, başka bir servis midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. Tekirdağ'da bir diğer kazada ise refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene’nin Ulaş Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çorlu ilçesinden Ergene’deki fabrikalara işçileri taşıyan Atilla A. yönetimindeki 59 S 9038 plakalı servis midibüsü, önündeki Ömer D., yönetimindeki 59 S 9475 plakalı işçi servis midibüsüne arkadan çarptı. Kazada iki araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL

Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne yönüne giden Hasan Kurt (58) yönetimindeki 59 UF 167 plakalı otomobil, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra taklalar atarak 300 metre sürüklendi.

Kazada otomobilde bulunan Hasan Kurt, eşi Ergül Kurt (55), kızları Sümeyye Kurt (26) ile Gülsüm Karayiğit ve çocukları Zehra (4) ve Yusuf Karayiğit (2) yaralandı. Yaralıların yardımına çevre sakinleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, çağırılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sümeyye Kurt ile Gülsüm Karayiği’in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

İşçi taşıyan midibüsler çarpıştı: 25 yaralı


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