İşçi taşıyan midibüsler çarpıştı: 25 yaralı
TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün, başka bir servis midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. Tekirdağ'da bir diğer kazada ise refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Ergene’nin Ulaş Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çorlu ilçesinden Ergene’deki fabrikalara işçileri taşıyan Atilla A. yönetimindeki 59 S 9038 plakalı servis midibüsü, önündeki Ömer D., yönetimindeki 59 S 9475 plakalı işçi servis midibüsüne arkadan çarptı. Kazada iki araçta bulunan 25 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL
Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne yönüne giden Hasan Kurt (58) yönetimindeki 59 UF 167 plakalı otomobil, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra taklalar atarak 300 metre sürüklendi.
Kazada otomobilde bulunan Hasan Kurt, eşi Ergül Kurt (55), kızları Sümeyye Kurt (26) ile Gülsüm Karayiğit ve çocukları Zehra (4) ve Yusuf Karayiğit (2) yaralandı. Yaralıların yardımına çevre sakinleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, çağırılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sümeyye Kurt ile Gülsüm Karayiği’in durumlarının ağır olduğu belirtildi.
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