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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.06.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

İşçi servisinde panik anları

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan midibüsü, başka bir minibüsün sıkıştırması sonucu şarampole devrilen servis midibüsündeki yolcuların yaşadığı dehşet, saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı. 

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  • İşçi servisinin devrilme anı servis kamerasına yansıdı
  • İşçi servisinin devrilme anı servis kamerasına yansıdı
  • İşçi servisinin devrilme anı servis kamerasına yansıdı
  • İşçi servisinin devrilme anı servis kamerasına yansıdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Erenler İlçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa mevki'inde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı'da faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini taşıyan A.P., yönetimindeki 54 S 0716 plakalı servis midibüsü, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren minibüsün sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta yangın çıktı.

Devrilen midibüsteki işçiler camları kırarak kendilerini dışarı attı. 4 kişinin yaralandığı kazada midibüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, şarampole devrilen midibüsteki yolcuların yaşadığı dehşet anları, saniye saniye midibüsün kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir minibüsün kontrolsüz şekilde iş servisinin önüne geçerek sıkıştırdığı, servis midibüsünün şoförünün minibüse çarpmamak için yolun dışına çıktığı, ardından da midibüsün devrildiği yer alıyor.

Midibüsün devrilmesiyle sürücü ve yolcular araçta savruluyor. Büyük paniğin yaşandığı araçta yolcular camı kırmak için uzun süre mücadele ediyor.

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