İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Eskişehir - Ankara karayolu Eskişehir Toptancılar İş Merkezi (ESTİM) kavşağında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Atakan Y. yönetimindeki 26 S 0958 plakalı minibüs, Abdullah İ. yönetimindeki 11 TC 943 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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