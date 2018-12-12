İşbirliğinde umutlar tükendi
- CHP’nin İYİ Parti ile yerel seçimlerde işbirliğine ilişkin arayışı dün geç saatlere kadar sürdü. İki parti işbirliği yapılacak iller ve aday isimleri konusunda uzlaşamazken, süreç tıkandı.
CHP’den Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti’den Koray Aydın’ın sürdürdüğü müzakerelerin ardından hafta sonu liderler bir araya gelmişti. Görüşme öncesi masada, Ankara’da CHP’nin İYİ Parti’den aday gösterilen bir CHP’li adayı destekme formülü bulunuyordu. Bu formül tartışılırken Kılıçdaroğlu’ndan, Akşener’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu İYİ Parti’den Ankara adayı yapılması önerisi geldi. Akşener, bu öneriyi reddetti. İkinci isim olarak Mansur Yavaş adı gündeme geldi. Ancak Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin desteğiyle İYİ Parti adayı olma teklifini reddetmesi ikinci krizi doğurdu.
İki parti kurmayları arasında dün öğleden sonra başlayan görüşmeler geç saatlere kadar sürdü. Ancak, işbirliğinin hayata geçmesi konusunda umutlar tükendi.
İYİ Parti, bugün ilk olarak Başkanlık Divanı ardından da Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısını yapacak. İşbirliği görüşmelerinde gelinen durumu Başkanlık Divanı’nda değerlendirilecek. Ardından Akşener, basın açıklaması yaparak işbirliği ile ilgili nihai kararını açıklayacak.
CHP ise İYİ Parti’nin açıklamasına göre hareket edecek.
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