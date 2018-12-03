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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
03.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İşbirliğinde 51 il raporu

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
İşbirliğinde 51 il raporu

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın arasında yerel seçimde işbirliğine yönelik 13 Kasım’da başlayan teknik görüşmeler tamamlandı. Tezcan’ın hazırladığı iki klasörlük raporda, içinde büyükşehirlerin de bulunduğu işbirliği yapılabilecek 51 il ile ilgili olarak da kapsamlı analizler yer aldı.

CHP’li Bülent Tezcan, İYİ Parti’yle yapılan teknik çalışmalarla ilgili raporunu tamamlayarak iki klasör halinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Tezcan’ın raporunda 81 il ve bağlı ilçelerle beldelerde seçmen eğilimleri ve aday belirleme üzerine genel bir fotoğrafa yer verdiği öğrenildi. Raporda, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu işbirliği yapılabilecek 51 il ile ilgili olarak da kapsamlı analizler yer aldı. Hangi partinin hangi ilde güçlü olduğu ve orada kimin aday çıkartması gerektiği gibi bilgilerin, anket sonuçları ve alan araştırmalarına dayanarak anlatıldığı raporda, ortak bağımsız adayın desteklenmesi görüşüne yer verilmedi. İşbirliği içindeki bir partinin aday gösterdiği yerde, diğer partinin aday göstermemesi gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, Manisa ve Denizli gibi büyükşehirlerde CHP’nin aday çıkartmayarak, İYİ Parti’yi destekleyebileceği görüşü de raporda yer aldı.

İKİ LİDER GÖRÜŞECEK

Görüşmelerin bundan sonra liderler arasında süreceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarıyla birlikte raporu değerlendirecek. Daha sonra görüşmeler Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürecek. İhtiyaç duyulması halinde de işbirliği heyetinde görev alan genel başkan yardımcılarının bir görüşme daha yapabileceği belirtildi.

ADAYLAR AÇIKLANACAK

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP’de, 6 Aralık Perşembe günü düzenlenecek Parti Meclisi’nde (PM) aralarında büyükşehir ve illerin de yer aldığı 300 civarında il, ilçe ve belde belediye başkan adayı açıklanacak. Bilecik, Çanakkale ve Sinop ile 14 ilçede eğilim yoklaması dün yapıldı. Eğilim yoklamasından çıkan isimler 6 Aralık’taki PM’nin ardından açıklanacak. Aday belirleme takvimi konusunda Hürriyet’e bilgi veren Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şöyle konuştu: “Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde aday açıklaması ocak ayının ilk haftasına kalabilir. Bu, aday bulamadığımız anlamına gelmesin. En iyi arkadaşlarımızla seçime girmek istiyoruz. En titiz şekilde çalışıyoruz. Sadece iki kişinin iki dudağı arasından çıkan isimlere yer vermek yerine, veri ve bilgi ışığında, örgütsel yapımızla aday belirliyoruz. Bizim AKP’yi takip gibi bir durumumuz yok. Biz adaylarımızı ilk açıklayan partiyiz. Sonra AKP paniğe kapıldı, adaylarını açıkladı. Daha sonra da belli yerlerde hata yaptıklarını düşüncesiyle aday değiştirme yoluna gittiler. Bu ne kadar hazırlıksız olduklarının göstergesi.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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