İşbirliği trafiği hızlanıyor
YEREL seçimler için takvim daralırken, CHP’nin işbirliği görüşmeleri de hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. Görüşmede, Kılıçdaroğlu seçimde birlikte hareket etmeyi teklif edecek. İki liderin ardından görüşmeleri parti örgütleri sürdürecek. Her iki parti il ve ilçe başkanlıkları bir araya gelerek olası bir işbirliğinin genel çerçevesini belirleyecek.
CUMHUR İTTİFAKI DEĞERLENDİRMESİ
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın arasındaki görüşmeler ise iki haftadır sürüyor. CHP ve İYİ Parti’nin bu hafta yapacağı görüşmede Erdoğan ve Bahçeli’nin ittifak görüşmesinin sonuçları ele alınacak. Görüşmede, AK Parti ve MHP’nin cumhur ittifakının olası sonuçları il il değerlendirilerek, her iki siyasi partinin ittifakı ne şekilde kuracağı ve hangi illerde işbirliği yapacağı ele alınacak. Cumhur ittifakına göre yeni bir strateji üzerinde çalışılacak. CHP, seçim işbirliğini oluştururken kutuplaşmayı reddeden bir anlayışla hareket etmek istiyor. Yerelde demokratik açılımları sağlayacak adayların etrafında buluşarak oluşturulacak bir seçim işbirliğinin, AK Parti ve MHP seçmeninin desteğini de alacağı görüşü hâkim. Kılıçdaroğlu’nun, aralık ayının ilk haftasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir kez daha görüşmesi planlanıyor. İki liderin görüşmesinin ardından, hangi illerde işbirliği yapılacağı ve hangi partinin adayları etrafında bir araya gelineceği karara bağlanacak.
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