İşbirliği trafiği hızlanıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
26.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İşbirliği trafiği hızlanıyor

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İşbirliği trafiği hızlanıyor

YEREL seçimler için takvim daralırken, CHP’nin işbirliği görüşmeleri de hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. Görüşmede, Kılıçdaroğlu seçimde birlikte hareket etmeyi teklif edecek. İki liderin ardından görüşmeleri parti örgütleri sürdürecek. Her iki parti il ve ilçe başkanlıkları bir araya gelerek olası bir işbirliğinin genel çerçevesini belirleyecek.

CUMHUR İTTİFAKI DEĞERLENDİRMESİ

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın arasındaki görüşmeler ise iki haftadır sürüyor. CHP ve İYİ Parti’nin bu hafta yapacağı görüşmede Erdoğan ve Bahçeli’nin ittifak görüşmesinin sonuçları ele alınacak. Görüşmede, AK Parti ve MHP’nin cumhur ittifakının olası sonuçları il il değerlendirilerek, her iki siyasi partinin ittifakı ne şekilde kuracağı ve hangi illerde işbirliği yapacağı ele alınacak. Cumhur ittifakına göre yeni bir strateji üzerinde çalışılacak. CHP, seçim işbirliğini oluştururken kutuplaşmayı reddeden bir anlayışla hareket etmek istiyor. Yerelde demokratik açılımları sağlayacak adayların etrafında buluşarak oluşturulacak bir seçim işbirliğinin, AK Parti ve MHP seçmeninin desteğini de alacağı görüşü hâkim. Kılıçdaroğlu’nun, aralık ayının ilk haftasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir kez daha görüşmesi planlanıyor. İki liderin görüşmesinin ardından, hangi illerde işbirliği yapılacağı ve hangi partinin adayları etrafında bir araya gelineceği karara bağlanacak. 

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