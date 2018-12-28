İşadamının 300 bin TL'sini böyle çaldılar! Önce taş attılar, sonra da...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşadamının 300 bin TL'sini böyle çaldılar! Önce taş attılar, sonra da...
GeriGündem İşadamının 300 bin TL'sini böyle çaldılar! Önce taş attılar, sonra da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA - AA
28.12.2018 - 19:49, Son Güncelleme:

İşadamının 300 bin TL'sini böyle çaldılar! Önce taş attılar, sonra da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bankadan çektiği nakit 300 bin TL’yi aracının ön koltuğuna koyarak ilerleyen işadamı, aracına taş atılarak durduruldu. Ne olduğunu anlamak için aracından inen işadamının 300 bin TL’si hırsızlar tarafından çalındı.

Alınan bilgiye göre Y.Ö., Ziraat Bankası Makam Şubesi’ne giderek 300 bin TL nakit para aldı. Ardından 33 VR plakalı pikap tipi aracına binen Y.Ö., parayı ise boş olan sürücü koltuğu yanındaki yolcu koltuğu üzerine bıraktı.

Bankanın yaklaşık 50 metre ilerisinde Atatürk Caddesi’nde ilerleyen Y.Ö.’nün aracına oldukça yoğun olan caddenin kaldırımından sert bir cisim atıldı. Ö., durumu anlamak için aracını durdurarak aşağıya indiğinde, aracına taş atıldığını fark etti.

İşadamının 300 bin TLsini böyle çaldılar Önce taş attılar, sonra da...

Talihsiz adam taşın kim tarafından atıldığını bulmak için çevreye bakarken, diğer taraftan araca yaklaşan ve yolcu kapısını açarak koltuk üzerinde çanta içerisinde bulunan parayı alan bir başka şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yapılan ilk incelemede 4 kişi oldukları tespit edilen yaya olarak kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İşadamının 300 bin TLsini böyle çaldılar Önce taş attılar, sonra da...

Olay yerine gelen emniyet güçleri, araç üzerinde parmak izi araştırması yaparak çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İşadamının 300 bin TLsini böyle çaldılar Önce taş attılar, sonra da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suriye'deki 'kirli ittifak' iddiası sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Dışişleri: Pakistan'ın kararını takdirle karşılıyoruz

Fatih Portakal hakkında soruşturma

İstanbul'da hareketli dakikalar