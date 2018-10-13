İşadamını yakan fotoğraf

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşadamını yakan fotoğraf
GeriGündem İşadamını yakan fotoğraf
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
13.10.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

İşadamını yakan fotoğraf

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İşadamını yakan fotoğraf

Avusturya’da PKK adına finans faaliyeti yürüttüğü, örgüte maddi destek sağlayan işadamlarından olduğu iddiasıyla yakalanıp 100 bin TL kefaletle serbest kalan H.T savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Kararda dava dosyasına giren fotoğraf etken oldu.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avusturya’da PKK adına finans faaliyeti yapan, örgüte maddi destek veren işadamları arasında olduğu öne sürülen H.T’yi Avusturya’ya gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda yakalamıştı.

KONGRA-GEL eş başkanı R.K ile iletişimi olduğu iddia edilen H.T’nin MEDNUÇE TV’nin yayınlarında yer alan işadamlarından olduğu belirtilmişti. H.T’nin üzerinde 2 bin 66 Dolar, 19 bin 411 Euro, 240 Frank, 95 Pount, 10 bin 869 lira para ele geçirilmişti. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen H.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, imza ve yurt dışı çıkış yasağı konularak 100 bin TL kefaletle serbest bırakılmıştı.

Savcılık H.T’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine H.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T’yi geçtiğimiz Perşembe günü gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.T, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atatürk Havalimanında flaş operasyon O işadamı Türkiyeye iner inmez yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda flaş operasyon! O işadamı Türkiye'ye iner inmez yakalandı
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ve kelepçe çözüldü... Kriz uçtu gitti

İşte Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri

Gerçeği röntgende öğrendi... Diş doktoru, kolunu kaybetti!

Skandal görüntü! Arabayı kullananı görenler inanamadı…