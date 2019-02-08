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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
08.02.2019 - 18:07, Son Güncelleme:

İşadamına kanlı infazda karar çıktı... Günlerce konuşulmuştu

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İşadamına kanlı infazda karar çıktı... Günlerce konuşulmuştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş adamı Ali Özdemir'i başından vurarak öldürdüğü öne sürülen sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık M.Ö. ile tutuksuz yargılanan eski kayınpederi A.S, baldızı K.S, kayınvalidesi F.S. ile maktul ve sanıkların yakınları, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık M.Ö, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Böyle olmasını istemediğini ifade eden M.Ö, "Eşimin daha önce mahkemede anlattıklarının çoğu gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle olsun istemedim. Ben tasarlayarak bir şey yapmadım. Pişmanım." diye konuştu.

YAKIN ARKADAŞI

Mahkeme heyeti sanık M.Ö'ye "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Heyet ayrıca kayınvalide F.S'yi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay, J.D'yi "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay, A.S'yi de "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan takdiri indirim uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanık baldız K.S. ve İ.A. ise beraat etti.

Bodrum'da 6 Ocak 2018'de kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı. Yakın arkadaşı M.Ö'nün itirafıyla Ali Özdemir'in öldürüldüğü anlaşılmıştı. 

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