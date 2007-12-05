İşadamına kanlı aşk tuzağı

Konya’da 3 gün önce şirket sahibi 59 yaşındaki H.G, şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Balçahisar mevkiinde otomobilinin yanında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, H.G’nin ayaklarının bağlandığı, darp edildiği, boğazının kesildiği ve 62 bıçak darbesiyle öldürüldüğü saptandı.



Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği özel bir ekip kurarak araştırmalara başladı. Polis, H.G’nin bir gün önce evden ayrıldığını, bir daha haber alınamadığını belirledi. Bunun üzerine H.G’nin işyerinde ve şirket evraklarında inceleme başlatıldı. Araştırma sürerken, polis sigara kullanmayan H.G’nin öldürüldüğü gün marketten bir paket sigara aldığını öğrendi. Olay yerinde yapılan incelemede de 4 boş bira şisesi ve bir sigara paketi bulundu. H.G'nin öldürüldüğü gün 16 yaşındaki Z.A.’nın çalıştığı konfeksiyon mağazasına uğradığını belirleyen polis, Z.A.’nın da olay yerinde bulunan markadan sigara içtiğini ve bira kullandığını saptadı. Konfeksiyon işçisi Z.A.’yı takibe alan polis, ilçede motosiklet tamircisi T.K ile sık sık görüştüğünü belirledi. Ayrıca T.K’nın evinin de olay yerine çok yakın olduğu ortaya çıktı.



CİNAYETİN NEDENİ TACİZ



Z.A. polis tarafından şüpheli olarak göz altına alınırken, yapılan sorgusunda işadamı H.G'yi, erkek arkadaşı T.K ve yeğenleri B.K. ve H.A.K.’nın öldürdüğünü itiraf etti. Polis belirtilen kişileri yakalayarak gözaltına aldı.



Zanlılardan T.K polise verdiği ifadede, “H.G, evli bir çocuk annesi olan yeğenim D.K.’yı pazarda görmüş ve arkadaşlık teklif etmiş. Ayrıca evinin önününde geçerken de kartvizitini bahçesine atmış. Ben bunları öğrendim ve çok sinirlendim. Namusumu temizlemek için Z.A. aracılığıyla H.G'yi olay yerine getirttim. Daha sonra yeğenlerim ile olayı gerçekleştirdim” dedi.

Poliste sorguları tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.