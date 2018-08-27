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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.08.2018 - 07:00, Son Güncelleme:

İşadamına iğrenç teklif: 'Tecavüz davasından ceza aldım eğer...'

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İşadamına iğrenç teklif: 'Tecavüz davasından ceza aldım eğer...'

İSTOÇ’taki tefecilik çetesinin liderinin bir mağdura, “Tecavüz davasından 15 yıl ceza aldım. Eğer bu davayı bir şekilde bozdurursan başta senin ve herkesin mağduriyetini gideririm” dediği ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre, Bulgaristan'da yaşayan ve orada fabrikaları bulunan Türk işadamı Mehmet Garip Kar, ABD'de dondurma fabrikası kurmak için 2017'de finans arayışına girdi. 2 milyon liranın üzerinde nakite ihtiyacı vardı. Kar, Türkiye'de şirketi olmadığı ve fabrika kurulumu hisseli olduğu için Türkiye'deki bankalardan kredi çekemedi. Gazetede ipotek karşılığında para verildiği ilanını görünce kendilerini galerici olarak tanıtan tefeci ipotek çetesiyle iletişime geçti.

6 MİLYON TL'LİK ARSASINA İPOTEK KOYDURDU

İşadamı Garip Kar, Sultanahmet'te bulunan 6 milyon TL değerindeki arsasına 3 gün sonra 2 milyon 50 bin TL para almak ümidiyle ipotek koydurdu.

POLİS ÇETEYE OPERASYON DÜZENLEDİ

Ancak iş adamı bir kuruş bile alamadan polis ipotek çetesine operasyon düzenledi böylece Mehmet Garip Kar çetenin mağdur dolandırdığı son kişi oldu.

ÇETE LİDERİNDEN İĞRENÇ TEKLİF

Garip Kar, ipotek çetesinin lideri İsmet Keklik'i cezaevinde ziyaret ederek mağduriyetinin giderilmesini istedi. İddiaya göre Keklik, "Tecavüz davasından 15 yıl ceza aldım. Eğer bu davayı bir şekilde bozdurursan herkesin mağduriyetini gideririm" diyerek iğrenç bir pazarlık teklif etti ve kayınbiraderi Mehmet Mehdi Soylu ile görüşmesini istedi. Bunun üzerine Garip Kar, Soylu ile yüz yüze görüştü. Bu kişi de Keklik'le aynı teklifte bulundu. Ancak işadamı bunu kabul etmedi.

ÇETE ARSANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Hukuk mücadelesi başlatan Mehmet Garip Kar, çetenin mağdur ettiği bir grubu tuttuğu bir otobüsle Ankara'ya Adalet Bakanlığı'na götürdü. Oradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek şikâyetlerde bulundu. İşadamı üzerinden yaşadığı şoku atamamışken cezaevine atılan ipotek çetesinin devamına 6 ay sonra ikinci kez çarpıldı.

Çete 6 milyonluk arsanın tamamının peşine düştü. Mehmet Garip Kar'a ulaşarak 'Arsayı almak istiyoruz' dediler. Ancak işadamı arsanın ipotekli olduğunu söylemesine rağmen şahıslar 'Bir şey olmaz biz o ipoteği bir şekilde hallederiz' diyerek Garip Kar'ı satışa ikna etti. Kar, 6 milyon değerindeki arsasını farkında olmadan çetenin devamına sattı. Tapuda satış işlemleri yapıldıktan sonra çetenin elemanları internet bankacılığı aracılığı ile satış bedelini yolladıklarını söylediler. Ancak Garip Kar'ın hesabına 115 bin TL para gelmişti.

ÇETENİN SON MAĞDURU

Dolandırıldığını anlayan Garip Kar, kaptırdığı 6 milyon TL'lik arsasına ipotek koydurdu. Tefeci ipotek çetesinin son mağduru Kar, kaptırdığı parasını alabilmek için diğer onlarca mağdur gibi hukuk mücadelesi veriyor.

SEKRETERİNE TECAVÜZ ETTİ

İsmet Keklik'in hüküm giydiği olay ise şöyle gerçekleşti: Özlem D., çete lideri İsmet Keklik'e ait Serhat Otomotiv'de sekreter olarak çalışıyordu. İddiaya göre Keklik, çalışanı Özlem D.'ye silah zoruyla cinsel saldırıda bulundu. Özlem D., 25 Ekim 2017'de şikâyetçi oldu. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Keklik'i bu yıl 15 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.08.2018-2)
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