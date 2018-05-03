İşadamına aile içi şiddet suçlaması

Avukatının İstanbul Aile Mahkemesi’ne sundukları dilekçeye göre Pakize Ahi, yıllarca eşinden gördüğü ağır şiddet nedeniyle antidepresan ilaçları kullandı. Geçirdiği travmalar nedeniyle defalarca hastanelik oldu. Avukat Handan Bakbak, Pakize Ahi’nin başucunda otomatik tüfekle uyuyan bir kocayla yaşayacak tahammülünün kalmadığını söyledi. Pakize Ahi, şimdilik aylık 5 bin lira tedbir nafakasının yanı sıra 1 milyon lira tazminat ve eşinden korunma istedi. Davanın reddini isteyen Hikmet Ahi ise mirastan reddettiği, canına kast eden oğlu Veysi Ahi’nin annesinin aklına girerek kendisine zarar vermek için boşanma davası açtırdığını iddia etti.



