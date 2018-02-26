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    İşadamı ve eşinin Türkiye tatili kâbusa döndü

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:

    Tatil için geldikleri İstanbul'daki havalimanında yanlış valizi aldıkları için tutuklanan Kazakistanlı işadamı ve eşi, 22 gün hapis yattı. Çift, 4 ay süren davanın sonunda ülkelerine geri dönebildi.

    KAZAKİSTANLI işadamı Vyacheslav Sapa ile eşi Tatyana, geçen kasımda tatil için İstanbul'a geldi. İkili, havalimanında yanlış çantayı aldıklarını sonradan fark etti.

    Sapa çifti hırsızlıktan cezaevine gönderildi. Kazak çiftin arkadaşları Halil İbrahim Seyithanoğlu ise çifti kurtarmak için harekete geçti.

    Sonunda çantası yanlışlıkla çalınan kişinin Dilshod Yadgarov olduğu belirlendi. Yadgarov, "Şikâyetçi değilim" dedi.

    Bunun üzerine çift, yurtdışına çıkış yasağı konularak 22 gün hapis yattıktan sonra salıverildi.

    Ülkelerine dönemeyen Kazak çift, 4 ay boyunca arkadaşları Seyithanoğlu tarafından misafir edildi. Sonunda çift, yargılandıkları davadan beraat etti. Bu kararın ardından ikili, 4 ay sonra ülkelerine dönebildi. (Takvim)

     

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    Etiketler: kazakistanlı işadamı , yanlış bavul davası , Vyacheslav Sapa , son dakika
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