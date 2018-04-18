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    İşadamı otomobilinde öldürüldü..

    AA
    18.04.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Adana'da tarım sektöründe faaliyet gösteren iş adamı aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, iş adamı Ekrem Şenel, 33 EMV 84 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir hukuk bürosuna gitti.

    Şenel aracında bulunduğu sırada bir kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırgan ise başkasının kullandığı otomobille olay yerinden kaçtı.

    Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri, iki şüpheliyi olay yerinin yaklaşık 2 kilometre uzağında kaçtıkları araçta yakaladı.
    Araçta yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Etiketler: Adana , otomobil , silahlı saldırı , gündem
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