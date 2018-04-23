İşadamı 'ölmedim' dedi, mahkeme boşanma davasını iptal etti

İşadamı Murat Kipritoğlu, 2015 yılında evlendiği Ukraynalı eşinin açtığı davada mahkemenin kendisini gaip (ölü, kayıp) sayarak verdiği boşanma kararına "Ben yaşıyorum" diyerek itiraz etti. İşadamının itirazını inceleyen mahkeme, boşanma kararını iptal etti.

EVLENİP UKRAYNA'YA YERLEŞMİŞLERDİ, BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Murat Kipritoğlu, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay'da Ukraynalı voleybolcu Evgenia Kovelenko'yla 14 Şubat 2015'te evlendi. Bir kız çocukları olan çift, 1 yıl önce Ukrayna'ya yerleşti. İşleri nedeniyle zamanının bir kısmını Türkiye'de geçiren işadamı, bir işlem için yaptığı sırasında boşanmış olduğunu öğrenerek büyük bir şok yaşadı.

GAİP SAYILMIŞTI

Eşinin avukatı tarafından açılan davada, mahkeme işadamını gaip 'kayıp, ölü' sayarak çiftin boşanmasına karar vermişti. Mahkemeye başvuran Murat Kipritoğlu, karara itiraz etti. Geçen hafta görülen duruşmada savunmasını yapan Murat Kipritoğlu, "Adresim belli. Eşimle birlikte yaşıyorum. Bir kızım var. Davadan haberim yok" dedi.



MAHKEME KARARI İPTAL ETTİ

İtirazı inceleyen mahkeme heyeti, boşanma kararını iptal etti. Eşini sevdiğini belirten işadamı "Yuvamın dağılmasını istemiyorum" diye konuştu. (Habertürk)