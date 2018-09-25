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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
25.09.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

İşadamını attığı konum kurtardı... Operasyon sırasında ikinci kattan atladı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’da kaçırılarak ailesinden 100 bin euro fidye istenen İranlı işadamı arkadaşına cep telefonundan gönderdiği konum bilgisinden yola çıkan polis tarafından kurtarıldı. İşadamı kendisini arayan polisleri görünce ikinci kattan atlayarak ayağını kırarken, polis kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Türkiye’ye 3 ay önce gelen 54 yaşındaki İranlı Ahmad Khalil Al Saad, 23 Eylül günü arkadaşı İranlı Mehrdad Badbare (36) ile Taksim’de buluştu. Ahmad Khalil Al Saad, yanına çağırdığı İranlı Salamad Dargahi ile Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak’taki satın almak istediği bir eve bakmak için ayrıldı.

Ahmad Khalil Al Saad eve girdiği sırada Salamad Dargahi ve evde bulunan Ayoup Radı’nın saldırısına uğradı. Şüpheliler darp ederek ellerini çarşafla bağladıkları İranlı işadamının arkadaşı Mehrdad Badbare’yi arayarak 100 bin euro fidye istedi.

Mehrdad Badbare’nin polise başvurması üzerine devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri girdi. Şüpheliler ile müzakereler sürerken, bir fırsatını bulan işadamı cep telefonu üzerinden arkadaşına konum attı. Atılan konum üzerine polis ekipleri çalışmalarını Pürtelaş Sokak üzerinde yoğunlaştırdı.

İşadamını attığı konum kurtardı... Operasyon sırasında ikinci kattan atladı

İşadamını kaçıran şüpheliler

Araştırma yapan polisleri gören işadamı yardım isteyerek kendisini ikinci kattan attı. Önce alt katta bulunan klimanın üzerine düşen işadamı klimayla birlikte yere düştü. Ayağı kırılan iş adamı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette sorguya alınan Salamad Dargahi ve Ayoup Radı, işadamıyla aralarında alacak verecek meselesi olduğu için olayı gerçekleştirdikleri öne sürdükleri bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İşadamını attığı konum kurtardı... Operasyon sırasında ikinci kattan atladı

Kaçırılan İranlı işadamı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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