İşadamını attığı konum kurtardı... Operasyon sırasında ikinci kattan atladı
İstanbul’da kaçırılarak ailesinden 100 bin euro fidye istenen İranlı işadamı arkadaşına cep telefonundan gönderdiği konum bilgisinden yola çıkan polis tarafından kurtarıldı. İşadamı kendisini arayan polisleri görünce ikinci kattan atlayarak ayağını kırarken, polis kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Türkiye’ye 3 ay önce gelen 54 yaşındaki İranlı Ahmad Khalil Al Saad, 23 Eylül günü arkadaşı İranlı Mehrdad Badbare (36) ile Taksim’de buluştu. Ahmad Khalil Al Saad, yanına çağırdığı İranlı Salamad Dargahi ile Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak’taki satın almak istediği bir eve bakmak için ayrıldı.
Ahmad Khalil Al Saad eve girdiği sırada Salamad Dargahi ve evde bulunan Ayoup Radı’nın saldırısına uğradı. Şüpheliler darp ederek ellerini çarşafla bağladıkları İranlı işadamının arkadaşı Mehrdad Badbare’yi arayarak 100 bin euro fidye istedi.
Mehrdad Badbare’nin polise başvurması üzerine devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri girdi. Şüpheliler ile müzakereler sürerken, bir fırsatını bulan işadamı cep telefonu üzerinden arkadaşına konum attı. Atılan konum üzerine polis ekipleri çalışmalarını Pürtelaş Sokak üzerinde yoğunlaştırdı.
İşadamını kaçıran şüpheliler
Araştırma yapan polisleri gören işadamı yardım isteyerek kendisini ikinci kattan attı. Önce alt katta bulunan klimanın üzerine düşen işadamı klimayla birlikte yere düştü. Ayağı kırılan iş adamı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyette sorguya alınan Salamad Dargahi ve Ayoup Radı, işadamıyla aralarında alacak verecek meselesi olduğu için olayı gerçekleştirdikleri öne sürdükleri bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaçırılan İranlı işadamı
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