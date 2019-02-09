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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.02.2019 - 20:22, Son Güncelleme:

İş yerini bastı dehşet saçtı... O anlar kamerada

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işten çıkartılan şahısın, eski iş yeri sahibini pompalı tüfekle vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Eski patronunu vuran şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Z. çalıştığı şarküteride bir hafta öne işten çıkartıldı. Akşam saatlerinde yanına aldığı pompalı tüfekle şarküteriye giden şahıs, iş yeri sahibi Hayati İ.’ye “Beni neden işten çıkarttın” deyip pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunun sol ayağına isabet ettiği iş yeri sahibi Hayati İ., kanlar içinde yere yığılırken, Ali Z. pompalı tüfekle beraber olay yerinden kaçtı. Olayı gören çalışanlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PATRONUNU VURAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hayati İ. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hayati İ.’nin tedavisi devam ederken, polis kipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ BÖYLE VURDU

Öte yandan, şahsın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda şahsın, pompalı tüfekle iş yerinin depo kısmına pompalı tüfekle girdiği görülüyor. İçeri giren şahıs, depoda oturan iş yeri sahibi Hayati İ.'nin yanına koşarak bir el ateş ediyor. Ayağından yaralanan Hayati İ. şahıstan kaçmaya çalışırken içeriye giren bir çalışan Ali Z.'yi sakinleştirmeye çalışıyor.

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