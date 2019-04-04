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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.04.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi böyle dövdüler

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hasan C. (33) ve 3 arkadaşının iş yerine ateş açan İbrahim B.’yi (32) dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Tamirci dükkanına gelen İbrahim B., işyeri sahibi Hasan C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İbrahim B. aracındaki av tüfeğini alarak iş yerine ateş açtı. Hasan C. ile yanındaki arkadaşları Yaşar Y. (28), Oğuz N. (27) ve Yusuf N. (30), İbrahim B.'nin elinden tüfeği alıp, dövmeye başladı. İş yerinin içinde başlayan kavga, sokağa taşındı. Sokakta yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. 

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaralanan İbrahim B.'yi ekip aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından İbrahim B. ve kendisini döven 4 kişi, İnegöl Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan taraflar, karşılıklı şikayetçi oldu. 

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