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    İş yerinden aldılar sonrası korkunç... 2 ölü 1 yaralı

    DHA
    11.04.2018 - 19:45 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük (30) öldürülmüş,Gültekin Köle (32) ise aynı yerde yaralı halde bulundu. Olay yerindeki bir av tüfeği ve bir tabancaya incelenmek üzere el konuldu. Jandarma, Bülbül, Gölcük ve Köle’nin birbirlerini vurdukları üzerinde duruyor. . 

    Bugün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu’nun 2’nci kilometresindeki Kerpiçlik mevkisinde yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş’te berberlik yapan Erdoğan Gölcük’ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle’nin ise yaralı olduğu anlaşıldı.

    BACAĞINDAN VURULMUŞ

    Yapılan incelemede, Bülbül’ün başından, çiftçilik yapan eniştesi Köle’nin ise sırtından tabancayla, Gölcük’ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Köle’nin sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük’ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

    İŞYERİNDEN ALDILAR

    Olayda yaşamını yitiren İbrahim Bülbül’ün eniştesi Gültekin Köle ile bugün saat 13.00 sıralarında Erdoğan Gölcük’ü işyerinden aldıkları belirlendi.3 kişinin olay yerine geldiği otomobilin yanında bulunan tabanca ve av tüfeğine incelenmek üzere el konuldu. Jandarma, soruşturma başlatırken, Bülbül, Gölcük ve Köle’nin birbirlerini vurdukları üzerinde durulduğu belirtildi.

     

    Etiketler: cinayet , gündem
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