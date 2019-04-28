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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/DHA
28.04.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Dehşet saçtı! Taksiyle kaçarken yakalandı...

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Dehşet saçtı! Taksiyle kaçarken yakalandı...

İstanbul Levent’te bir şahsın iş yerinde tartıştığı, mesai sonrası silahla vurduğu 3 arkadaşından biri öldü. Zanlı olaydan yarım saat sonra takside giderken yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta aynı iş yerinde çalışan 3 arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra iş çıkışında bir arkadaşını öldürüp iki arkadaşını da silahla  yaralayan saldırgan M.C.G olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından bir taksinin içinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli M.C.G öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olay Etiler Levent Çarşı'da dün saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir restoranda çalışan 25 yaşındaki M.C.G aynı yerde çalıştığı Z.H (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya daha sonra iş arkadaşları M.H ve V.A da karıştı. Tartışma bir süre sonra son bulurken, M.C.G iş çıkışı Z.H'yi Beşiktaş Çarşı'da beklemeye başladı. Z.H'nin geldiğini gören M.C.G yanındaki silahı çıkartarak Z.H'ye ateş etti. Z.H vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre ileride tartıştığı diğer iş arkadaşları M.H ve V.A'ya da rastladı. M.H ve V.A'yı da vuran M.C.G daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla M.H ve V.A ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan V.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli'nin bindiği taksiyi tespit eden ekipler olaydan kısa bir süre sonra M.C.G'yi Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde taksi içerisinde silahıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli M.C.G öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

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