Ä°ÅŸ yerinde poÅŸete idrarÄ±nÄ± yapan iÅŸçi için YargÄ±tay'dan ÅŸaÅŸÄ±rtan karar
Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikanÄ±n Ã¼retim alanÄ±nda cep telefonuyla konuÅŸan ve poÅŸete idrarÄ±nÄ± yapan bÃ¶brek hastasÄ± Ã§alÄ±ÅŸan, iÅŸveren tarafÄ±ndan tazminat Ã¶denmeden iÅŸten kovuldu. YÃ¼ksek mahkeme, bÃ¶brek hastasÄ± iÅŸÃ§inin iÅŸe iadesine hÃ¼kmetti.
Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikanÄ±n Ã¼retim alanÄ±nda cep telefonuyla konuÅŸtuÄŸu iÃ§in hakkÄ±nda tutanak tutulan iÅŸÃ§i, iÅŸ yerinde idrarÄ±nÄ± yapÄ±nca iÅŸveren tarafÄ±ndan iÅŸten atÄ±ldÄ±. 7. Ä°ÅŸ Mahkemesi'ne mÃ¼racaat eden iÅŸÃ§i, iÅŸe iadesine ve sendikal tazminata hÃ¼kmedilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan iÅŸveren avukatÄ± ise, davacÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu bildiÄŸi halde Ã¼retim alanÄ±nda cep telefonu kullanmasÄ± sebebiyle tutanaklar tutulup uyarÄ± cezalarÄ± verildiÄŸini, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼retim alanÄ±na kÃ¼Ã§Ã¼k tuvaletini yapmasÄ± sebebiyle tutanak tutulup iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin haklÄ± sebeple feshedildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Mahkeme, davanÄ±n reddine hÃ¼kmetti.
DavacÄ± iÅŸÃ§i, kararÄ± temyize gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YargÄ±tay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attÄ±. Kararda, â€œDavacÄ± savunmasÄ±nda kronik bÃ¶brek rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu bu nedenle tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yÃ¼ksek miktarda su iÃ§mesinin tavsiye edildiÄŸini, kendisinin de elinden geldiÄŸince su iÃ§tiÄŸini beyan etmiÅŸtir. Ã‡ok sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve lavabo uzak olduÄŸu iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k bir poÅŸete iÅŸeyip poÅŸeti attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sebebiyle Ã¶zÃ¼r dilediÄŸini beyan etmiÅŸtir. DavalÄ± tarafÄ±ndan sunulan iÅŸ yeri dosyasÄ±ndaki saÄŸlÄ±k kurulu raporuna gÃ¶re davacÄ±nÄ±n kronik bÃ¶brek yetmezliÄŸi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 69â€™unu kaybettiÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. DavacÄ±nÄ±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve savunmasÄ±nÄ±n aksini gÃ¶sterir bir delil de bulunmamasÄ±na gÃ¶re, davacÄ±nÄ±n bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin feshini gerektirir olmadÄ±ÄŸÄ±ndan feshin geÃ§ersizliÄŸine karar verilmesi gerekirken, iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin feshinin haklÄ± sebebe dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼ hatalÄ±dÄ±r. KararÄ±n bozulmasÄ±na oy birliÄŸi ile karar verilmiÅŸtir" denildi.
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