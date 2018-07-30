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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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BURSA (Ä°HA)
30.07.2018 - 11:47, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°ÅŸ yerinde poÅŸete idrarÄ±nÄ± yapan iÅŸçi için YargÄ±tay'dan ÅŸaÅŸÄ±rtan karar

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Ä°ÅŸ yerinde poÅŸete idrarÄ±nÄ± yapan iÅŸçi için YargÄ±tay'dan ÅŸaÅŸÄ±rtan karar
FotoÄŸraf: ArÅŸiv

Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikanÄ±n Ã¼retim alanÄ±nda cep telefonuyla konuÅŸan ve poÅŸete idrarÄ±nÄ± yapan bÃ¶brek hastasÄ± Ã§alÄ±ÅŸan, iÅŸveren tarafÄ±ndan tazminat Ã¶denmeden iÅŸten kovuldu. YÃ¼ksek mahkeme, bÃ¶brek hastasÄ± iÅŸÃ§inin iÅŸe iadesine hÃ¼kmetti.

Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikanÄ±n Ã¼retim alanÄ±nda cep telefonuyla konuÅŸtuÄŸu iÃ§in hakkÄ±nda tutanak tutulan iÅŸÃ§i, iÅŸ yerinde idrarÄ±nÄ± yapÄ±nca iÅŸveren tarafÄ±ndan iÅŸten atÄ±ldÄ±. 7. Ä°ÅŸ Mahkemesi'ne mÃ¼racaat eden iÅŸÃ§i, iÅŸe iadesine ve sendikal tazminata hÃ¼kmedilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan iÅŸveren avukatÄ± ise, davacÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu bildiÄŸi halde Ã¼retim alanÄ±nda cep telefonu kullanmasÄ± sebebiyle tutanaklar tutulup uyarÄ± cezalarÄ± verildiÄŸini, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼retim alanÄ±na kÃ¼Ã§Ã¼k tuvaletini yapmasÄ± sebebiyle tutanak tutulup iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin haklÄ± sebeple feshedildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Mahkeme, davanÄ±n reddine hÃ¼kmetti.

DavacÄ± iÅŸÃ§i, kararÄ± temyize gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YargÄ±tay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attÄ±. Kararda, â€œDavacÄ± savunmasÄ±nda kronik bÃ¶brek rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu bu nedenle tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yÃ¼ksek miktarda su iÃ§mesinin tavsiye edildiÄŸini, kendisinin de elinden geldiÄŸince su iÃ§tiÄŸini beyan etmiÅŸtir. Ã‡ok sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve lavabo uzak olduÄŸu iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k bir poÅŸete iÅŸeyip poÅŸeti attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sebebiyle Ã¶zÃ¼r dilediÄŸini beyan etmiÅŸtir. DavalÄ± tarafÄ±ndan sunulan iÅŸ yeri dosyasÄ±ndaki saÄŸlÄ±k kurulu raporuna gÃ¶re davacÄ±nÄ±n kronik bÃ¶brek yetmezliÄŸi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 69â€™unu kaybettiÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. DavacÄ±nÄ±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve savunmasÄ±nÄ±n aksini gÃ¶sterir bir delil de bulunmamasÄ±na gÃ¶re, davacÄ±nÄ±n bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin feshini gerektirir olmadÄ±ÄŸÄ±ndan feshin geÃ§ersizliÄŸine karar verilmesi gerekirken, iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin feshinin haklÄ± sebebe dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼ hatalÄ±dÄ±r. KararÄ±n bozulmasÄ±na oy birliÄŸi ile karar verilmiÅŸtir" denildi.

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