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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
18.04.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

İş yerinde dehşet: Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2'sini vurup yaraladı

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İş yerinde dehşet: Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2'sini vurup yaraladı

Adapazarı'nda telefon bayisine gelen P.T. (55), satın aldığı tarifeyle ilgili tartıştığı 3 kadın çalışana tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Ahsen Demirci (28) başından, Tuğçe Nur Yılmaz (36) ise karnından vurularak ağır yaralandı. Üçüncü kadın çalışanın şans eseri yara almadan kurtulduğu saldırının ardından kaçan P.T. ise yakalanıp gözaltına alındı.

Olay bugün saat 09.30 sıralarında Semerciler Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisinde meydana geldi. P.T., bir gün önce telefon tarifesi satın aldığı bayiye geldi. Aldığı tarifeyle ilgili sorun yaşadığını söyleyen P.T., önce kasada oturan Ahsen Demirci ile tartışmaya başladı. İş yerindeki diğer 2 kadın çalışan, öfkeli konuşmalarını sürdüren P.T.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak P.T. bu sırada yanında taşıdığı tabancasını çekti. Paniğe kapılan çalışanlardan Ahsen Demirci bankonun altına saklanırken diğer 2 kadın çalışan iş yerinin arka kısmına kaçtı.

Tabancasını art arda ateşleyen P.T., Ahsen Demirci'yi başından vurdu. Ardından arka tarafa geçip diğer 2 kadına ateş etti. Tuğçe Nur Yılmaz da karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Diğer kadın çalışan şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulurken P.T. olay yerinden koşarak kaçtı.

İş yerinde dehşet: Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2sini vurup yaraladı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ahsen Demirci ve Tuğçe Nur Yılmaz, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çevrede çok sayıda kişi toplanırken, saldırıyı duyup olay yerine koşan Demirci ve Yılmaz'ın yakınları ile arkadaşları gözyaşına boğuldu.

İş yerinde dehşet: Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2sini vurup yaraladı

Tuğçe Nur Yılmaz

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra P.T.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte Arifiye ilçesinde yakalayıp gözaltına aldı. P.T.'nin ilk ifadesinde, "Bir anlık öfke ile gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Emniyet'e götürülen P.T., sorgusunun ardından adliye sevk edilecek.

İş yerinde dehşet: Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2sini vurup yaraladı

Ahsen Demirci

Silahlı saldırı, iş yerine ait güvenlik kameralarınca da kaydedildi. P.T.'nin tabancasını çıkarması, paniğe kapılan 2 kadın çalışanın iş yerinin arka kısmına koşarak kaçması, kasada bulunan Ahsen Demirci'nin bankonun altına gizlenmesi, P.T.'nin gizlenen Demirci'ye ateş etmesi görüntülere yansıyor.

İş yerinde dehşet: Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2sini vurup yaraladı

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