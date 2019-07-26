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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
26.07.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

İş yeri sahibi görüntüleri izleyince hemen polisi aradı

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Erzurum’un Horasan ilçesinde yüzleri maskeli kadın elbisesi giyen iki soyguncu, girdikleri marketten 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Soygun sonrası market sahibi Mahmut Toprak, zararının 50 bin lira değerinde olduğunu iddia ederek yetkililerden hırsızların bulunması için yardım istedi.

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  • İş yeri sahibi görüntüleri izleyince hemen polisi aradı
  • İş yeri sahibi görüntüleri izleyince hemen polisi aradı
  • İş yeri sahibi görüntüleri izleyince hemen polisi aradı
  • İş yeri sahibi görüntüleri izleyince hemen polisi aradı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın elbiseli ve yüzleri maskeli 2 soyguncu güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yerinin ön kapısından içeriye giremeyen hırsızlar arka tarafta bulunan pencerenin korkuluklarını sökerek buradan içeriye girdi. Sabaha iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi Mahmut Toprak, rafların dağıldığını fark edince güvenlik kameralarını izleyerek iş yerine hırsız girdiğini fark etti.

İş yeri sahibi kısa sürede ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken polis kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. 

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