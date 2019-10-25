İş Sağlığı ve Güvenliği sınav başvuruları başladı! 2019 2. Dönem İSG başvuru ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019 yılı 2. dönem İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvurularının başladığını duyurdu. 14 Aralık düzenlenecek olan İSG sınavının başvuruları 25 Ekim 6 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak. Peki, İSG sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte, 2019 2. Dönem İSG başvuru ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmak isteyenlerin merakla beklediği açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. 25 Ekim tarihinde başvuruların başladığını duyuran kurum, İSG sınavı başvuru ekranını erişime açtı. Söz konusu sınavın başvuruları, sınav ücretinin yatırılmasının ardından tamamlanacak. Peki, İSG sınav başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2. Dönem İSG başvuruları hakkında bilgiler.
SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
14 Aralık 2019'da yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem başvuruları 25 Ekim 2019 - 06 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-İSG Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
240,00 TL olan başvuru ücretini ÖSYM duyurdu. Başvuru ücretleri; Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) ; ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle