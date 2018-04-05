İş Sağlığı ve Güvenliği sınav başvuruları başladı | 2018-İSG 1. Dönem Başvuruları

ÖSYM, 2018 yılı 1. dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sınavı başvurularının başladığını duyurdu. 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı, 20 Mayıs'ta yapılacak. İşte, İSG sınavları hakkında merak edilen detaylar...

2018 İSG SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

Yapılan açıklamaya göre, 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı, 20 Mayıs 2018 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak.

2018 İSG Mayıs dönemi sınavına, yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı adaylarının eğitimlerinin uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim dahil olmak üzere (staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından onaylanmış olması) en geç 19 MART 2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 19 MART 2018 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 20 MAYIS 2018 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 9 ŞUBAT 2018 tarihinde saat 23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir.

2018 İSG Mayıs dönemi sınavına (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yükseltme sınavı ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yükseltme sınavı için ilk defa girecek olan adayların; 13 HAZİRAN 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olan duyuruda (duyuru için tıklayınız) belirtilen belgeler ile (eğitim kurumu faaliyetini sona erdirmiş ise şahsi olarak, eğitim kurumu faaliyette ise kurum tarafından hazırlanarak) en geç 19 MART 2018 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze posta yolu veya elden başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 19 MART 2018 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

2018 İSG Mayıs dönemi sınavına; yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan Diğer Sağlık Personeli adaylarının eğitimlerinin (uzaktan eğitim, örgün eğitim dahil) en geç 19 MART 2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 19 MART 2018 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 20 MAYIS 2018 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 28 ŞUBAT 2018 tarihinde saat 23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir.

2018 İSG Mayıs dönemi sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-b maddesinde belirtilen iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan hekimler doğrudan girebileceklerdir. Bu durumdaki adayların 19 MART 2018 tarihi mesai bitimine kadar T.C. Kimlik Numarasını içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde; onaylı lisans diploması örneği, onaylı bilim uzmanlığı belgesi ile Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla veya elden başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 19 MART 2018 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 20 MAYIS 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecektir.

2018 İSG Mayıs dönemi sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-c-3 maddesinde belirtilen üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlar doğrudan girebileceklerdir. Bu durumdaki adayların 19 MART 2018 tarihi mesai bitimine kadar T.C. Kimlik Numarasını içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde; onaylı lisans diploması örneği ile Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla veya elden başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 19 MART 2018 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 20 MAYIS 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecektir.

20 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2018-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSU



2018 İSG SINAV BAŞVURULARI

Sınava başvurular, 5-12 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacak veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 15:30'dan itibaren bireysel olarak yapılacaktır.

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