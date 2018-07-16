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    İş merkezinde şüpheli ölüm

    AA
    16.07.2018 - 08:23 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Konak ilçesinde bir iş merkezinin deposunda erkek cesedi bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Gazi Bulvarı'nda devriye gezen bekçiler, Anafarta İş Merkezi'nin kepenklerini yarı açık görünce durumdan şüphelenip içeri girdi.

    İş merkezinin deposundan su sesi duyan bekçiler, alt kata indiğinde suların içinde hareketsiz halde yatan bir erkek gördü.

    Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

    Elektrik ekiplerince akımların kesildiği depoda sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Üzerinden Sucattin Sarı (53) adına kimlik çıkan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


    Etiketler: iş merkezi , şüpheli ölüm
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