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İHA
17.12.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

İş makinesi üzerinde tehlikeli yolculuk

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İş makinesi üzerinde tehlikeli yolculuk

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde seyir halindeki iş makinesinin kepçesinde 7 kişinin tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı.

İlginç ve tehlikeli yolculuğun görüntüleri Ürgüp Sanayi Sitesi'nde kaydedildi. Seyir halinde olan bir iş makinesinin kepçesine binen 7 kişi tehlikeye aldırış etmeden kepçe içinde ayakta yolculuk yaptı.

Sanayi sitesinde kepçe üzerinde yolculuk yapan işçiler canlarını hiçe sayarak yola devam etti.

 

 

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