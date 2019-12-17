İş makinesi üzerinde tehlikeli yolculuk

İlginç ve tehlikeli yolculuğun görüntüleri Ürgüp Sanayi Sitesi'nde kaydedildi. Seyir halinde olan bir iş makinesinin kepçesine binen 7 kişi tehlikeye aldırış etmeden kepçe içinde ayakta yolculuk yaptı.

Sanayi sitesinde kepçe üzerinde yolculuk yapan işçiler canlarını hiçe sayarak yola devam etti.