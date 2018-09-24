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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.09.2018 - 21:15, Son Güncelleme:

İş kazası geçirdi, hayatı karardı

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İş kazası geçirdi, hayatı karardı

2010 yılında geçirdiği iş kazası sonrasında mağdur olan Gönül Kaya Arık, “Adalet yerini bulsun, hakkımı istiyorum” dedi.

Gönül Kaya Arık, 2010 yılında çalıştığı unlu mamuller fabrikasında iş kazası geçirdi. Geçirdiği iş kazası sonucunda omuriliği zedelenen ve günlük yaşamındaki ihtiyaçlarını karşılarken zorlanan Arık, açtığı davadan herhangi bir sonuç alamadı. Birçok kez davayı kazandığını fakat karşısında bir muhatap olmadığı için işlem yapılamadığını belirten Arık, “2010 yılında dokuzuncu ayın 16'sında iş kazası geçirdim. Yufka fabrikasında çalışıyordum. Yufkalar elimde düştüm. Omuriliğimin, belimin üstüne düştüm. Bir saate yakın olduğum yerde kaldım. Hiç ilgilenmediler. Sonra eşimi aradım. Ambulans geldi beni aldı. Götürürken patron geldi, 'Onkoloji Hastanesine götürelim' dedi. Ben de eşimi aradığımı söyledim. Ondan sonra ne ilgilendi, ne sorumlular geldi, aradı, ilgilenmediler. Bir geçmiş olsun dahi demediler” ifadelerini kullandı.

“KAZANDIĞIM HALDE TAZMİNATIMI ALAMIYORUM”

İşverenin kazadan 6 ay sonra kağıt imzalatmak için geldiğini söyleyen Arık, “Maaş alıyorum diye imza atacakmışım. Ben maaş almıyorum, neyin imzasını atayım dedim ve atmadım. O zaman ne benden ne de devletten beş kuruş para alamazsın dedi ve gitti. Mahkemeye verdik. Avukat tamam bu dava kazanılmıştır dedi. Öyle dedikten sonra mahkeme bitti, süreç tamamlandı. Tazminatı kazandım. Kazandığım halde tazminatımı alamıyorum. Neden alamadığımı da bilmiyorum. Avukat da dava bitti kapandı diyor. Nasıl kapandı bilmiyorum. Ben sakat kaldığımla kaldım" diye konuştu.

Avukatının kendisini yeterince bilgilendirmediğini söyleyen Arık, “6 ay içerisinde suç duyurusunda bulunmam gerekiyormuş. Bunu ben bilmiyordum. Avukatım da bana söylemedi ve ilgilenmedi. Ben ona vekaletimi vermiştim zaten. Daha sonra da bunun üstünden zaman geçmiş dediler. 6 ay süresi varmış bunun. İki defa aynı yerden ameliyat oldum. Şu anda belim sorunlu, iş yapamıyorum. Bütün her şeyimi eşim dostum yapıyor” şeklinde konuştu.

İş kazası geçirdi, hayatı karardı


“ADALET YERİNİ BULSUN, HAKKIMI İSTİYORUM”

“Gereğinin yapılmasını istiyorum. Çünkü kolay şeyler yaşamıyorum” diyen Arık, “Bazı avukatlar baştan biz alsaydık olurdu, şimdi geç kaldınız dediler. Zaman aşımı da demediler. Baştan değiştirebilirdin dediler. Davayı kazandım, tazminatımı kazandım ama muhatap yok. İşveren bütün malını mülkünü başka birine devretmiş dedi avukat. Adalet yerini bulsun, hakkımı istiyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Sakat kaldığımla kaldım. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Çünkü kolay şeyler yaşamıyorum” dedi.

 

 

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