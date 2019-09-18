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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
18.09.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

İş kadınını bu hale getirmişlerdi! Serbest kaldılar...

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İş kadınını bu hale getirmişlerdi! Serbest kaldılar...

Adana’da mekanlarında uyuşturucu kullanılıyor diye kendilerini savcılığa şikayet eden iş kadını Ebru Berköz Karaca’nın yüzüne yanıcı madde döktüğü ileri sürelen zanlılar, serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca 5 yıl önce Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kafe devraldı. 5 yıldır kafeyi işleten Karaca, kendi kafesinin yanında bulunan bir mekanda iş yeri sahibinin uyuşturucu kullandırdığını ileri sürerek karakola ve savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine geçen Pazartesi günü akşam saat 21.30 sıralarında Ebru Berköz Karaca, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir arkadaşı ile birlikte otomobille seyahat ederken içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yollarını kesti. Aralarında husumet olan kişilerin yolunu kestiğini gören Karaca, beyzbol sopası tehdidiyle araçtan indirildi. Mekan sahibi Karaca’yı diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde döktü ve şikayetini geri çekmesi için tehdit etti.

Olayın ardından Karaca, Fatih Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili L.G. ve D.G. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İş kadınını bu hale getirmişlerdi Serbest kaldılar...


Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktülerAdana'da 2 kişi tarafından darbedilip, üzerine siyah renkli sıvı dökülen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca, hastanede tedaviye alındı. Dökülen maddenini ne olduğu araştırılıyor.
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