İş insanlarını 10 milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİş insanlarını 10 milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı
GeriGündem İş insanlarını 10 milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Davut CAN/İZMİR (DHA)
03.10.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

İş insanlarını 10 milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İş insanlarını 10 milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonda 'yatırım danışmanlığı şirketi' adı altında yurt dışından düşük faizli kredi temin edeceklerini söyledikleri 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandıran 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, aynı yöntemle Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de de birçok iş insanını dolandırdıkları ortaya çıktı.

İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 'yatırım danışmanlık şirketi' adıyla İzmir'deki iş insanlarına sigorta ve kredi hizmeti verdiklerini söyleyen 9 kişi, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla salı günü gözaltına alındı. İzmir'de faaliyet gösteren 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları belirtilen şüphelilerin evlerinde yapılan arama yapıldı. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör, sahte polis kimlik kartı, sahte kimlik ve 'dolandırıcılık' suçuna ilişkin delil niteliğinde olduğu belirtilen evrak ele geçirildi.

TOPLADIKLARI PARAYI KKTC'DEKİ ŞİRKETE AKTARMIŞLAR

Şüphelilerin, sigorta ödemeleri ve yurt dışından kredi vaadi ile İzmir'deki iş insanlarından topladıkları paraları, KKTC'de faaliyet gösteren holdinge aktardıkları tespit edildi. Yasa dışı işlem hareketleri, MASAK raporuyla da saptandı. Ayrıca bu kişilerin, aynı yöntemle Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de de birçok iş insanını dolandırdıkları belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerin, 'nitelikli dolandırıcılık', 'özel belgede sahtecilik' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2019)
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Rektör açıkladı: Fakülteler boşaltılacak, yurt binaları tahliye edilecek
Kurada eşinin ismini çekti! 'Bundan 3 yıl önce yine aynısı olmuştu'
2 milyon TL almışlar! Tutuklanan isimler şoke etti
Trafikte başladı, markette devam etti! Dehşete düşüren görüntüler...