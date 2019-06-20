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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / İZMİR (DHA)
20.06.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

İş insanına eşinden şok suçlama: Taksiyi takip etti, zorla cipine bindirdi, dövdü

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İş insanına eşinden şok suçlama: Taksiyi takip etti, zorla cipine bindirdi, dövdü

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübüne kayınbiraderinin sözlüsü ile eğlenmeye giden Cansu E. (28), boşanma aşamasında olduğu inşaat şirketi sahibi eşi Erim E.(29) tarafından dövüldüklerini ileri sürerek şikayetçi oldu. Erim E.'nin gece kulübünden çıktıktan sonra bindikleri taksiyi takip ettiğini daha sonra da kendilerini zorla cipine alıp darbettiğini iddia eden Cansu E., şikayetinin ardından gözaltına alınan eşinin serbest bırakılmasına tepki göstererek "Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.

İddiaya göre Cansu E., boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık 15 aydır ayrı yaşadığı eşi Erim E.’nin ağabeyinin sözlüsü Medine İ. ile eğlenmek için Çeşme'deki bir gece kulübüne gitti. Ancak 2 kadın burada Erim E. ile karşılaştı. Herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için bir süre sonra gece kulübünden çıkıp taksiye bindi. Erim E., 2 kadının içinde bulunduğu taksiyi cipiyle takip etti. Taksiden indikleri sırada da Cansu E. ve Medine İ.’yi zorla aracına bindirdi. 2 kadına hakaretler eden Erim E., Medine İ.’yi darbedip araçtan indirdi. Cansu E.'yi ise alıkoydu.

UZUN SÜRE DÖVDÜ

Erim E., bir süre sonra cipi ilçedeki marinada durdurdu. Cansu E., hızla cipten inip koşarak marinanın güvenlik kulübesinin sığındı. Erim E., peşinden gittiği Cansu E.’yi güvenlik kulübesinde döverek hakaretlerde bulundu. Cansu E., Erim E.'nin marinada bulunan arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan Cansu E.’nin burnunda çatlak, yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu tespit edildi.

Cansu E.’nin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan Erim E., sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Cansu E., "Daha önce de beni darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştum ve ceza almıştı. Bu sefer hayatıma kastetti. Bu insan nasıl serbest bırakılır? Akıl alır gibi değil. Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.

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