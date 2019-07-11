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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK - DHA
11.07.2019 - 22:05, Son Güncelleme:

İş insanına akılalmaz tuzak! 40 bin doları böyle çaldılar!

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İstanbul Fatih'te İranlı iş insanını takip eden şüpheliler, döviz bürosundan çektiği 40 bin dolarını tuzak kurarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Olay, Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Sirkeci'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre aracını Sirkeci'de bir restoranın otoparkına park eden İranlı iş insanı Bahmen Huseyin Alizadeh,(37) Kapalıçarşı'da bir döviz bürosuna gitti. Döviz bürosundan 40 bin dolar para alan iş insanı elindeki çantayla birlikte otoparka yürümeye başladı.

İş insanına akılalmaz tuzak 40 bin doları böyle çaldılar

Alizadeh'in döviz bürosundan çıktığını gören iki şüpheli, iş insanını otoparka gidene kadar takip etti. Şüpheliler Alizadeh'in arabasının 5 metre gerisinde yere para bıraktı. Alizadeh otoparktan aracıyla hareket ettiği sırada şüphelilerden biri aracın camını tıklayarak 'Az geride paranızı düşürdünüz.' dedi. Aracından inerek 5 metre geride yerde bırakılan paraları toplayan işadamı, aracına döndüğünde ön koltukta bir çanta içinde bulunan 40 bin dolarının çalındığını gördü.

İş insanına akılalmaz tuzak 40 bin doları böyle çaldılar

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş insanına akılalmaz tuzak 40 bin doları böyle çaldılar

"ADAMLAR KENDİ PARALARINI TUZAK OLARAK BIRAKMIŞLAR"

40 bin doları çalınan Alizadeh, "Uzun zamandır Türkiye'de ticaret yapıyorum. İran'dan bana para geldi. Ben de Sirkeci'ye geldim. Arabamı otoparka park ettim. Yürüyerek Kapalıçarşı'ya döviz bürosuna gittim. Oradan yaklaşık 40 bin Dolar paramı aldım. Otoparka gelirken iki kişi beni takibe almış. Arabanın yanına gelip bindim. Çıktığım sırada arabanın camını biri tıkladı. 'Abi paranı düşürdün.' dedi. Ben arabamı durdurdum. 4 metrede geride yerde baya para vardı. Onları alırken arabanın içine bıraktığım para çalındı. Ben indiğimde yerde baya para gördüm. Adamlar kendi paralarını tuzak olarak bırakmışlar. Ben paraların tarafına doğru gittim. Paraları toplarken diğer arkadaşı arabanın ön tarafından gelip, koltuktan paramı aldı kayboldu. Yerdeki paraların sahte olup olmadığını bilmiyorum. Paraları polis götürdü. Yerdeki para 5-10 liralık halinde 300 lira civarındaydı. Polis Merkezine gittik kamera kayıtlarını incelediler." dedi.

İş insanına akılalmaz tuzak 40 bin doları böyle çaldılar

İŞ İNSANINA KURULAN TUZA KAMERADA

Öte yandan İranlı iş insanıma kurulan tuzak güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosundan parasını alan Bahmen Huseyin Alizadeh şapkalı iki kişi tarafından takip ediliyor. Otoparka giden Alizadeh, arabasıyla hareket ettikten sonra şüphelilerden biri araca yaklaşarak camını tıklıyor. Ardından Alizadeh araçtan inerek şüphelilerin gösterdiği yerdeki paraları topluyor. Diğer şüpheli araca yaklaşarak ön koltukta bulunan para dolu çantayı alarak uzaklaşıyor.

İş insanına akılalmaz tuzak 40 bin doları böyle çaldılar

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