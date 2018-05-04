'İş hastalığı kromozomla bebeğe geçiyor'

Yeni nesil çocukları ve gençlerdeki bazı kromozom değişikliklerinin anne-babalarının meslek hastalıklarından kaynaklandığını ileri süren İlhan özetle şu değerlendirmeleri yaptı:



“Günümüzde bebeklerdeki doğumsal bozukluklarda, çocuk ve genç erişkinlerdeki kazalarda, orta yaştaki kronik hastalıklar, meslek hastalıkları ve kanserlerin içerisinde, ileri yaşta ise kalp damar sistemi hastalıkları ve kanserlerin içerisinde mesleki maruziyetleri bugün fazlasıyla görüyoruz. Çocuklarda bazı kromozom değişiklikleri annelerinin, babalarının mesleki maruziyetleri sonucunda ortaya çıkıyor.



GERÇEKTE YÜZ KAT FAZLA

SGK verisine göre 2016’da 350 ile 600 arasında meslek hastalığı görüyoruz, en güncel rakamımız 597. Gerçek rakamın yüzde 1’ini yansıttığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden tanı konulamadığını iyi değerlendirmek gerekiyor. Hatta ülkemizde meslek hastalıklarından ölüm hemen hiç yok gibi! Meslek hastalıkları için çok özgün bulgular maalesef söz konusu değil.



PSİKOSOSYAL SORUNLAR ARTIYOR

En çok solunum sistemi hastalıkları, kas, iskelet sistemi hastalıkları giderek artıyor. Özellikle üretim bandında ya da oturarak çalışma da olsa ergonomik sorunlar en önemli bileşenleri oluşturuyor. Bunun ötesinde, kayıtlara çok girmese de mesleki cilt hastalıkları artıyor. Psikososyal sorunlar giderek artan bir şekilde meslek hastalıkları içerisinde oluşuyor. Demek ki gelişmiş ülkelerde olduğu gibi biz de artık psikososyal sorunları konuşabiliyoruz. Psikososyal sorunların da konuşulması, çalışma ortamı koşullarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini topyekün gerekli kılıyor. Bugün yüzde 100’e yakın meslek hastalıklarını önleyebileceğimizi düşünüyoruz. İşle ilgili hastalıkları ise uygun işe yerleştirmeyle en az yüzde 50 engelleyebileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.”



53 BİN KAZA KARANLIKTA

Hacettepe Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Nazmi Bilir de iş kazalarıyla ilgili son verileri değerlendirdi: “Toplam çalışan sayımız 26 milyon ama sigortalı çalışan sayısı 15 milyon. 2016 itibarıyla 286 bin iş kazası oluyor, 286 binin 160 bini kol ve bacak yaralanması. Ama şurası karanlık: 53 bin kazada nerenin yararlandığı belli değil, kayıtlarda onu bulamıyoruz. Önlem geliştireceksek bu 53 binin de açığa çıkarılması lazım. ”



