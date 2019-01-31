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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

İş görüşmesine gidiyordu... Küçük çocuğun çığlığını duydu, her şey değişti...

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İş görüşmesine gidiyordu... Küçük çocuğun çığlığını duydu, her şey değişti...

Batman’da sokakta karton toplayan çocuğun ‘anne üşüyorum’ çığlığına sessiz kalmayan Kübra Epatay ailenin hayatını değiştirdi. Epatay, üşüyen küçük çocuğa üzerinden çıkardığı montu verdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ardından başlatılan kampanya sayesinde aileye yardımların ulaştırılmasını sağladı.

Batman’da bulunan Diyarbakır Caddesi üzerinde karton toplayan bir çocuk, soğuk hava nedeni ile titremeye başladı. Bu sırada annesine ‘anne üşüyorum’ diye seslenen küçük çocuğun sesini, yoldan geçen Kübra Epatay duydu. Çocuğun üşümesine dayanamayan genç kadın, üzerinden çıkardığı montu çocuğa giydirdi. Tüm bu anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İş görüşmesine gidiyordu... Küçük çocuğun çığlığını duydu, her şey değişti...

Görüntülerin paylaşılmasından sonra aile için yardım kampanyası başlatıldı. Kübra Epatay'ın başlattığı kampanya sayesinde maddi durumu yetersiz olan aileye yardımlar ulaştırıldı.

“ÇOCUK ÜŞÜDÜĞÜNÜ SÖYLEYİNCE ÖNÜME DUVAR ÖRÜLDÜ SANDIM”

Üşüyen çocuğa montunu veren Kübra Epatay, yaşanan olayı anlattı. İş görüşmesine gittiğini ve yoldan geçerken anne ve iki çocuğunu gördüğünü belirten Epatay, “Anne üşüyorum cümlesini duyduktan sonra birkaç adım attım ve önüme birkaç duvar örüldü. Geri dönüp üşümesin diye çocuğa montumu verdim. Sosyal medya üzerinden Hüzeyfe Mücahid Osmanoğlu ile iletişime geçtik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onunla başlatmış olduğumuz kampanya sayesinde ailemizin tüm ihtiyaçlarını giderdik. Aile karton toplayarak geçimini sağlıyor.

İş görüşmesine gidiyordu... Küçük çocuğun çığlığını duydu, her şey değişti...

İstanbul’dan, Ankara’dan ve Erzurum’dan gelen yardımlar sayesinde ailenin ihtiyaçlarını giderdik. Şu an ailemizin tek ihtiyacı sıcak bir yuva. Kendi numaramı yazdım beni arayın dedim. Ben bir şekilde hallederim dedim, aile bana ulaştı. Evlerine gidip ziyaret ettim, halleri perişan. Çocukların bazıları okul okumak istiyor. Okul ihtiyaçlarını gidermek lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Alnımın akıyla bu işin içinden çıkacağım. Sadece bu çocukların eğitim durumu, okula gitmelerini çok istiyorum. Sıcak bir yuvaları olsun başka bir şey istemiyorum. Ben çocuğu gördükten sonra montumu verince ‘anne ben üşüyorum’ dedikten sonra önümdeki o duvar, yürüyemezdim, gidemezdim. Kendi üzerime düşeni yaptığımı ve insanlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Çocuklar üşümesin” dedi.

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