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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İş dünyasıyla Suriye buluşması

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İş dünyasıyla Suriye buluşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti. Kılıçdaroğlu toplantıda “Bu bayrak da bizim bu vatan da bizim. Ancak bizim Suriye politikamız AK Parti’den 180 derece farklı” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi’nde basına kapalı yapılan kabul 50 dakika sürdü. Kabule Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut Erdoğdu da katıldı. Kabulün ardından genel merkezden ayrılan heyet adına açıklamada bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi olarak daha önce Barış Pınarı harekâtı çerçevesinde görüşlerini aktardıklarını söyledi. Bu görüşlerini 81 ildeki örgütlerinin, ayrıca yurtdışı temsilciliklerinin de 190 ülkedeki muhataplarıyla paylaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Şimdi ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na özellikle Barış Pınarı harekâtı çerçevesindeki görüşlerimizi aktarma fırsatı oldu” dedi.

İş dünyasıyla Suriye buluşması

İKTİDAR DİNLEMEDİ

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu da basına kapalı bölümde değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, “Bu bayrak da bizim bu vatan da bizim. Ancak bizim Suriye politikamız AK Parti’den 180 derece farklı. ‘Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına sokmayın’ dedik. Ama iktidar dinlemedi. Bugün 4 milyon Suriyeli varsa, Türkiye dünyada yalnızlaşmışsa bunun tek nedeni yanlış dış politikadır” dedi. Kılıçdaroğlu, Suriye harekâtının fetih olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, “Bu nedenle dünya Türkiye’ye inanmadı” görüşünü dile getirdi.

KİM TEPKİ GÖSTERECEK

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatta ‘terör örgütü ifadesi’ yerine ‘PYD unsuru’ ifadesinin kullanıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Trump ve Putin PYD’yi terör örgütü olarak görmüyor. PYD de silahlarıyla çekiliyor. Türkiye hâlâ tehdit altında. Biz bunu sürekli gündeme getirdik” değerlendirmesinde bulundu. Trump’ın mektubunun Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayan bir rezalet olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Benim tepki göstermeme de kızıyorlar. Ben tepki göstermeyeceksem kim tepki gösterecek? Suriye ile masaya otur dedik, dinlemediler. Putin söyleyince Esad’la görüşeceğini açıkladı. Türkiye özgür iradesini kullanmadı. Esad’la en başında görüşseydik ne Rusya ne de ABD bu kadar etkili olurdu. Biz Esad’la görüşseydik her türlü şartı kabul ettirebilirdik. Şimdi Türkiye Rusya’nın şartlarını kabul etmiş oluyor. En büyük kazancı Rusya sağladı.”

BAHÇELİ’YLE GÖRÜŞTÜLER

Heyet daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Kabulün ardından genel merkezden ayrılan heyet adına açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bahçeli’ye şifalar dilemek üzere ziyarette bulunduklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Barış Pınarı harekâtı kapsamında Türk özel sektörü çalışanlarının, ziraatçısının, esnafının görüşlerini aktarma fırsatımız oldu” dedi. m ANKARA

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