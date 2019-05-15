İş çıkışı evine dönüyordu, istinat duvarının altında kalıp hayatını kaybetti
İstanbul Kayaşehir'de çöken istinat duvarının altında kalan araçta can veren kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Edinilen bilgilere göre, İSKİ’de çalışan Fatih Göztepe (40), Fatih Çukur ve Adem Şahin dün akşam iş çıkışı evlerine gitmek üzere yol çıktılar. Fatih Çukur’un kullandığı araçtan evine yaklaşan Adem Şahin indi. Fatih Göztepe ile Fatih Çukur ise evlerinin bulunduğu karşı siteye yöneldiler. Tam bu sırada sitenin istinat duvarı çöktü ve duvar altında kaldılar. Aracı kullanan Fatih Çukur enkazdan yaralı olarak kurtarılırken, aracın arka sağ koltuğunda oturan Fatih Göztepe hayatını kaybetti.
2 çocuk babası Fatih Göztepe'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Göztepe'nin cenazesi, bugün Çatalca Kabakça Köyü Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.
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