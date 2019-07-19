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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İş bulma garantili yapay zeka daveti

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
İş bulma garantili yapay zeka daveti

Hacettepe Üniversitesi’nde kurulan Türkiye’nin ilk yapay zekâ bölümü bu yıl 30 öğrenci alacak. Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, “Hiçbir mezunumuzun iş bulmakla ilgili bir kaygısı olmayacak. Çünkü zaten ihtiyaç var” dedi.

HACETTEPE Üniversitesi, yapay zekâ mühendisleri yetiştirmek için harekete geçti ve Türkiye’nin ilk Yapay Zekâ Mühendisliği bölümü açıldı. Mühendislik Fakültesi bünyesinde ayrı bir lisans programı olarak düzenlenen bölüme bu yıl YKS yerleştirme puanına göre 30 öğrenci alınacak. Üniversite bölümün kapılarını ilk kez Hürriyet’e açarken Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, Yapay Zekâ Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer ile öğretim üyesi Doç. Dr. Erkut Erdem soruları yanıtladı. Bilgisayar mühendisliği bölümünün de Türkiye’de 42 yıl önce ilk kez ODTÜ ile birlikte Hacettepe Üniversitesi’nde açıldığını hatırlatan Rektör Özen şunları söyledi:

İLK BURSLARI TUSAŞ’TAN

“Hiçbir mezunumuzun iş bulmakla ilgili bir kaygısı olmayacak. Çünkü zaten bu alanda ihtiyaç var. Daha bölüm açılmadan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Temel Kotil , ‘Çok önemli bir adım. Direkt olarak burs veriyorum’ dedi. TUSAŞ’ın 3. ve 4. sınıftan itibaren başarılı öğrencilere şu an için ayda 600 TL burs verdiği bir staj programı var. Bu program ilk kez yapay zekâ bölümüyle birinci sınıftan itibaren uygulanmış olacak. Puan sıralamasına göre ilk 15 öğrencimiz bu burstan yararlanabilecek.”

Bölümde 23 öğretim üyesinin ders vereceğini ancak seçmeli derslerde diğer fakültelerden de ilgili öğretim üyelerinin derslere girebileceğini belirten Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer de şöyle konuştu: “Amacımız yapay zekâ alanında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü sağlamak. Özellikle savunmada gelecek yıllarda yapay zekânın önemi daha da artacak. Bugün S-400’ü, F-35’i konuşuyoruz. Her ikisi de yapay zekâ ürünü. Savunmanın yanında sağlık, görüntüleme teknolojileri, oyun animasyon, kısaca veri sakladığınız ve biriktirdiğiniz her yer, yapay zekânın alanına giriyor.”

VERİ ANALİZİ ÖNEMLİ

Veri anlamlandırma ile ilgili verilecek eğitimlerin önemine dikkat çeken öğretim üyesi Doç. Dr. Erkut Erdem de, “Verinin olduğu her yerde çözülmesi gereken bir sorun mevcut. Günümüzde veri miktarı çok hızlı artıyor. Youtube’a saniyede 300 saat video yükleniyor. Bu verinin anlamlandırılması çok önemli. Bunu anlamlandırabilecek bir insan gücü var mı, yok. Yapay Zekâ Mühendisliği bölümünün tüm temel bilimlere dokunan bir program olmasını hedefliyoruz” dedi.

 

TIP MÜFREDATINA GİRDİ

Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, tıp öğrencileri ile yapay zekâ bölümü öğrencilerinin ortak teknoloji seminerlerini takip etmesi gibi planları olduğunu belirtirken, “İlk defa yapay zekâyı Tıp Fakültesi müfredatının içine koyacağız. Tıp öğrencisi, yapay zekâ nedir, kendi mesleğinde nerelerde kullanılır bunları öğrenecek. Tıpta lisansüstü programlarda da bunu uygulayacağız. Yapay zeka, geleceğin teknolojisi. Savunma, sağlık, oyun, yani verinin işlendiği her alanda karşımıza çıkacak. Buradan mezun edeceğimiz mühendislerle büyük bir ihtiyacı gidereceğiz” dedi.

YAPAY ZEKA NEDİR

YAPAY zekâ, insanın düşünme, yorumlama ve çıkarım yapma yetilerinin bilgisayarlara kazandırılmasını hedefleyen çalışmaların ortak adı olarak biliniyor. Günümüzde insanın yetileriyle kıyaslanabilir ya da insandan daha başarılı sonuçlar ortaya koyan yapay sistemler üretilirken, bu sistemler ses tanımadan otomatik çeviriye kadar birçok farklı alanda başarıyla kullanılabiliyor. Son yıllarda ise büyük miktarda artış gösteren sayısal verilerin anlamlandırılması üzerine yapay zekâ çalışmaları hız kazanmış durumda.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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