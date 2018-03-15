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    İş bulduğu gün metrobüs durağında öldürülmüştü... Flaş gelişme

    Ali AKSOYER (DHA)
    15.03.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:

    Sefaköy'de metrobüs köprüsü altında bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Gürkan Aras'ın cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen Mehmet A.,  gözaltına alındı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştıma Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Mehmet A.'nın da kavga sırasında yaralandığı öğrenildi. Daha önceden uyuşturucu madde kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunan şüphelinin, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi. 

    SEFAKÖY, Metrobüs köprüsü altında pazartesi akşamı meydana gelen olayda, iş görüşmesinin ardından evine döndüğü öğrenilen Gürkan Aras, kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Gürkan Aras'ın ailesi olayın bölgeyi mesken tutan tinerciler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişlerdi.

    FAİL YARALI OLARAK HASTANEDE BULUNDU

    İstanbul polisi tarafından olayla ilgili yürütülen soruşurmada olayın meydana geldiği gün kalçasında ve sırtındaki bıçak yaraları ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Mehmet A.'nın olayın faili olduğu iddasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunan Mehmet A.'nın, cinayet işlediği yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, başka bir yerde tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

    KAN İZLERİ İNCELENİYOR

    Olayla ilgili yapılan soruşturmada polis olay yerinden alınan kan örneklerinin şüpheliden alınan örneklerle karşılaştıralacağını ayrıca bölgedeki tüm kameraların incelendiği öğrenildi. Şüphelinin tedavisinin tamamlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınacağını belirtti.

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    Etiketler: metrobüs , Cinayet , Sefaköy , gündem
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