İş Bankası tartışması: AK Parti’de farklı görüşler
Anayasa ve miras hukuku engel... Ekonomide olumsuz algı yaratır... Seçim öncesi gündemde tutulmayacak
CHP’nin İş Bankası’nda 4 yönetim kurulu üyesini belirleme yetkisinin Hazine’ye devredilmesi konusunda farklı görüşler çarpışıyor. Erdoğan’ın son grup toplantısında yeniden ‘‘Hazine’ye devredilecek’’ demesinin, bir izleyicinin “İş Bankası ne olacak?” diye laf atmasından sonra spontane geliştiği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, seçim öncesi çalışma yapılmayacağını, sonrasında tartışılacağını dile getiriyorlar.
YENİ ÜYE ATAMAMA FORMÜLÜ
Yöntem olarak, üç yıllığına CHP adına seçilen 4 üyenin görev süresinin dolmasının ardından, yeni isimlerin atanmaması da dillendiriliyor. Bir başka yöntem olarak Siyasi Partiler Yasası’na “partiler şirket hissedarı olamaz” hükmünün konulabileceği dile getiriliyor. Kulislerde, Anayasa, miras hukuku ve Türk Ceza Kanunu’na göre Ata’nın mirasının devredilemeyeceği konuşuluyor. Süreç CHP’nin aleyhine sonuçlansa bile bankacılık sistemi ve yatırımcılar üzerinde olumsuz algı oluşturacağı ve bunun da ekonomiye zarar vereceğini dile getirenler bulunuyor.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR
İş Bankası’nda en büyük hissedar, yüzde 40.25’le İş Bankası Munzam Sandık Vakfı. Atatürk hisselerinin oranı yüzde 28.09. Halka açık pay ise yüzde 31.66. Vasiyet gereği CHP’nin payına düşen temettü geliri Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na bırakılıyor. Yönetim kurulundaki CHP’li üyeler, banka işleyişine karışamıyor. CHP’nin bu üyeleri ekonomi, işletme ve hukuk alanında eğitim yapmış kişiler arasından seçiliyor.
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