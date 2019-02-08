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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KULİS - NURAY BABACAN
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İş Bankası tartışması: AK Parti’de farklı görüşler

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İş Bankası tartışması: AK Parti’de farklı görüşler

Anayasa ve miras hukuku engel... Ekonomide olumsuz algı yaratır... Seçim öncesi gündemde tutulmayacak

CHP’nin İş Bankası’nda 4 yönetim kurulu üyesini belirleme yetkisinin Hazine’ye devredilmesi konusunda farklı görüşler çarpışıyor. Erdoğan’ın son grup toplantısında yeniden ‘‘Hazine’ye devredilecek’’ demesinin, bir izleyicinin “İş Bankası ne olacak?” diye laf atmasından sonra spontane geliştiği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, seçim öncesi çalışma yapılmayacağını, sonrasında tartışılacağını dile getiriyorlar.

YENİ ÜYE ATAMAMA FORMÜLÜ

Yöntem olarak, üç yıllığına CHP adına seçilen 4 üyenin görev süresinin dolmasının ardından, yeni isimlerin atanmaması da dillendiriliyor. Bir başka yöntem olarak Siyasi Partiler Yasası’na “partiler şirket hissedarı olamaz” hükmünün konulabileceği dile getiriliyor. Kulislerde, Anayasa, miras hukuku ve Türk Ceza Kanunu’na göre Ata’nın mirasının devredilemeyeceği konuşuluyor. Süreç CHP’nin aleyhine sonuçlansa bile bankacılık sistemi ve yatırımcılar üzerinde olumsuz algı oluşturacağı ve bunun da ekonomiye zarar vereceğini dile getirenler bulunuyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

İş Bankası’nda en büyük hissedar, yüzde 40.25’le İş Bankası Munzam Sandık Vakfı. Atatürk hisselerinin oranı yüzde 28.09. Halka açık pay ise yüzde 31.66. Vasiyet gereği CHP’nin payına düşen temettü geliri Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na bırakılıyor. Yönetim kurulundaki CHP’li üyeler, banka işleyişine karışamıyor. CHP’nin bu üyeleri ekonomi, işletme ve hukuk alanında eğitim yapmış kişiler arasından seçiliyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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